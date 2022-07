Fineqia sluit zich aan bij de sponsoring van de Mental Health Awareness Bike Ride met Ride for Keith

LONDEN, 21 juli 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE:FNQ) (OTC:FNQQF) (Frankfurt: FNQA) heeft Ride for Keith gesponsord, een fietstocht van 1100 mijl die de geestelijke gezondheid van mannen ondersteunt. Van 5 tot 18 juli zijn er vier mensen uit Londen in het VK naar Acqui Terme in Italië gefietst, waarbij ze het Kanaal zijn overgestoken met een veerboot.

"De reden voor deze krankzinnige onderneming is dat een van mijn relaties zijn leven heeft verloren na een geschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen. We hebben besloten om iets in zijn naam te doen en een tragedie om te zetten in iets positiefs", aldus de voorzitter van Fineqia, Martin Graham, die heeft deelgenomen aan de fietstocht.

Volgens de National Health Service (NHS) van het Verenigd Koninkrijk hebben meer dan twee op de vijf mensen te maken met geestelijke gezondheidsproblemen, wat op dit moment steeds meer wordt erkend als een groeiend probleem in de maatschappij1. Deze statistiek kijkt alleen naar mensen die problemen met hun geestelijke gezondheid hebben, dus de werkelijke verhouding is waarschijnlijk veel groter.

Ride for Keith wordt ondersteund door Fineqia, omdat we van mening zijn dat de geestelijke gezondheid op het werk en goed management hand in hand gaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat werkplekken met een hoog geestelijk welzijn 4 keer productiever zijn, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit komt overeen met de inzet van Fineqia om het belang van welzijn op de werkplek te helpen aanpakken.

Ride for Keith werkt samen met Shout 85258. Een vertrouwelijke, gratis, 24/7 sms-ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met problemen.

Over Fineqia International

Fineqia International is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International schetst de corporate governance, cultuur, processen en relaties van het bedrijf waarmee het bedrijf en zijn dochterondernemingen en investeringen worden gecontroleerd, geregisseerd en bestuurd. Fineqia International houdt toezicht op en staat in voor het totale succes, de planning en de groei van het bedrijf en al zijn dochterondernemingen.

Ga voor meer informatie naar www.fineqia.com

Verwijzingen: 1 NHS. (2020-21) Mental Health Act Statistics, jaarcijfers. Opgehaald van: https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/mental-health-act-statistics-annual-figures/2020-21-annual-figures

Katarina Kupcikova, analist, e. [email protected], t. +44 780 673 076; Bundeep Singh Rangar, CEO, e. bundeep,[email protected], t. + 1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.