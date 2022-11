Fineqia ziet 7x stijging in investeringswaarde in IDEO CoLab Ventures Fund I; Geen blootstelling aan FTX

LONDEN, 11 november 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) maakt bekend dat de waarde van zijn investering in het IDEO CoLab Distributed Web Offshore Fund 1 LP (het "Fonds") tot 7x de investeringswaarde gestegen is.

Fineqia nam in augustus 2019 deel als commanditaire vennoot in het Fonds en de stijging vertegenwoordigt de intrinsieke waarde van het Fonds vanaf de laatst gerapporteerde waarde op 31 maart 2022. De waarde van de oorspronkelijke investeringsverplichting vertegenwoordigt minder dan 3% van Fineqia's marktkapitaal. De voorwaarden van de investering zijn vertrouwelijk.

Het technologiefonds wordt ondersteund door het internationale ontwerpbedrijf IDEO dat bekend staat om zijn iconische ontwerpen zoals de eerste computermuis van Apple, Avanta Ventures (de durfkapitaaltak van CSAA Insurance Group) en de Koreaanse GS Group. Executives van grote technologiebedrijven zoals IDEO, Coinbase, Twitter en Fortress hebben ook in het Fonds geïnvesteerd.

IDEO CoLab heeft geïnvesteerd in en geholpen bij het laten groeien van 41 blockchain- en cryptostart-ups. Enkele van deze start-ups zijn het blockchain-gamingplatform Forte, het digitale handelsplatform FalconX en Handshake, een gedecentraliseerde naamgevings- en certificeringsinstantie.

"IDEO CoLab heeft Fineqia geholpen enkele van 's werelds meest innovatieve ondernemers te ondersteunen, vooral in de blockchain-industrie", aldus Fineqia's CEO Bundeep Singh Rangar. "Het Fonds helpt ons ook toegang te krijgen tot unieke co-investeringsmogelijkheden."

Fineqia maakte in oktober 2021 gebruik van een co-investering in het blockchain-gamingplatform Forte, samen met andere commanditaire vennoten in IDEO CoLab's Venture Fund. Investeerders in Forte zijn onder meer Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Canaan Partners en Griffin Gaming Partners.

De investering in IDEO CoLab is in lijn met de strategie van het Bedrijf om te investeren in of het overnemen van bedrijven die op blockchain gebaseerde financiële oplossingen ontwikkelen en verspreiden die een aanvulling vormen op de kernactiviteiten van het Bedrijf.

Het Fonds heeft geen directe blootstelling aan Alameda Research, FTX of zijn symbolische FTT, waarvan de waarde recentelijk is gedaald.

Fineqia heeft vanuit zijn balans verschillende investeringen gedaan, waaronder crypto vermogensbeheerder Wave Financial Group LLC. evenals zijn Wave NFT Fund, een op blockchain gebaseerd platform voor activaregistratie en clearing Nivaura Ltd, blockchain-verzekeringsmaatschappij Black Insurance, Forte en Phunware Inc., een enterprise cloudplatform voor de levering van mobiele content voor internationale merken.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het bieden van een platform met bijbehorende diensten om de uitgifte van effecten te ondersteunen en de administratie van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft wereldwijd momenteel een groeiende portefeuille van technologiebedrijven in blockchain, fintech en cryptovaluta.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen) zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", óf het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. [email protected], T. +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.