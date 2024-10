FinHub lance une plateforme financière révolutionnaire

LONDRES et FRANCFORT, Allemagne, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SEPA Cyber Tech Group Holding Ltd., un important développeur technologique et investisseur en capital-risque basé à Londres, a rebaptisé FinHub une partie de son organisation liée à la technologie financière.

La division nouvellement renommée est fière d'annoncer le lancement de sa super plateforme financière éponyme révolutionnaire. Elle est conçue pour répondre aux besoins évolutifs des banques, des FinTechs et de tous ceux qui souhaitent utiliser ou participer à l'industrie financière.

Finhub - a financial super platform for businesses of all sizes

FinHub promet de redéfinir le paysage des services financiers grâce à son modèle commercial innovant et en libre-service. La plateforme offre une multitude de logiciels et de services financiers. Elle a été développée pour répondre à quatre besoins du marché :

Technologie et BaaS

Licence interbancaire et BaaS

Finance intégrée

Services bancaires aux entreprises

Cette transformation de SEPA Cyber Technologies en FinHub marque une expansion stratégique des capacités de l'entreprise, en créant une plateforme qui répond à toutes les facettes de l'écosystème financier. La nouvelle plateforme intègre une technologie de pointe avec des licences bancaires fusionnées avec des interfaces intuitives d'auto-administration, permettant aux utilisateurs de personnaliser et de gérer leurs produits et services financiers intégralement et facilement.

« La plateforme globale de FinHub permet aux institutions financières et aux acteurs non financiers de s'autonomiser en offrant une suite d'outils et de services de bout en bout et faciles à naviguer », a déclaré Konstantinos Birtachas, PDG de FinHub. « Que vous soyez une grande banque, une startup fintech, ou une institution non financière souhaitant rejoindre l'industrie financière, nous avons construit une solution qui s'adapte à vos besoins. »

Le modèle de libre-service de la plateforme permet aux utilisateurs de configurer et de déployer de manière indépendante des solutions telles que les paiements, le core banking, les outils de conformité, l'émission, l'acquisition, etc. Cette flexibilité permet aux clients de répondre rapidement aux tendances du marché, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de mieux adapter les produits.

Sristhi Assudani, COO Global chez FinHub, a souligné le potentiel de la plateforme à stimuler l'innovation dans tous les secteurs : « Ce lancement marque une étape importante dans l'évolution de notre entreprise. Avec la super plateforme FinHub, nous ne nous contentons pas d'offrir un produit, nous fournissons un cadre qui permet une collaboration et une participation transparentes dans le secteur financier. Elle est conçue de manière à s'adapter, ce qui permet à nos clients de se développer à leur propre rythme. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://finhub.cloud/ ou contacter [email protected].

À propos de FinHub

FinHub, anciennement connue sous le nom de SEPA Cyber Technologies et faisant partie de SEPA Cyber Tech Group Holdings Ltd., est un fournisseur de premier plan de technologies et de services financiers innovants. FinHub propose des solutions robustes, évolutives et sécurisées à un large éventail de clients du secteur financier, leur permettant de transformer leurs opérations et de s'adapter à un secteur en rapide évolution.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539476/FinHub.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2539478/FinHub_Logo.jpg