Fino : CCELL présente sa nouvelle batterie de vape 510 à Las Vegas

SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque de technologie au monde axée sur la création de matériel de vapotage innovant et de technologie de vapotage avancée, a dévoilé Fino — la toute dernière batterie de vape 510 de la marque — au salon MJBizCon qui s'est tenu au Las Vegas Convention Center. Ce nouveau lancement ajoute un nouveau modèle phare à leur gamme de batteries qui comprend Go Stik , Sandwave , Palm Pro , et bien d'autres.

Quintuplez la durée de vie de la batterie

Fino by CCELL

Fino est la première batterie de la gamme de CCELL à être équipée d'une station d'alimentation amovible, ce qui permet aux consommateurs de bénéficier d'une expérience transparente et ininterrompue et d'éviter de se retrouver en panne de batterie lors de leurs déplacements. La station d'alimentation est dotée d'une batterie d'une capacité de 1 000 mAh, capable de fournir plus de cinq charges complètes pour la batterie de vape de 190 mAh qu'elle contient. Elle se connecte magnétiquement et peut être détachée de la mini-batterie de la vape et de son élégant étui en cuir, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de leur huile préférée quand et où ils le souhaitent.

Une puissance et une saveur contrôlées avec précision

Pour répondre aux diverses préférences de chacun en matière de saveur et de puissance, la Fino a été conçue avec huit réglages de tension allant de 2,2 V à 3,6 V. Ces options étendues permettent aux consommateurs de personnaliser leurs expériences en abaissant leur tension pour des hits plus savoureux ou en augmentant leur tension pour des nuages de vapeur plus robustes, et ce, en appuyant simplement sur quelques boutons.

Des nuages lisses et homogènes en un instant

Fino a également été conçue pour résoudre le problème d'obstruction de cartouche auquel sont confrontés les consommateurs. Grâce à sa fonction de préchauffage en 10 secondes, la batterie Fino se réchauffe instantanément d'une simple pression sur le bouton de préchauffage afin d'éliminer tout risque d'obstruction de la cartouche et commence à produire des nuages doux et homogènes en un instant.

Batterie miniature, discrétion maximale

De loin la plus petite de la gamme de batteries de la marque, la mini-batterie de vape Fino est aussi compacte que deux piles AA et tient facilement dans la main ou la poche. Les découpes rectangulaires arrondies des deux côtés de la batterie ont été soigneusement conçues pour permettre de voir clairement l'huile restante dans la cartouche sans avoir à la retirer. Son boîtier métallique et ses bords arrondis offrent également une prise en main ergonomique, assurant un confort et une satisfaction absolus.

Aperçu immédiat de l'état de la batterie et des réglages de tension

Fino met fin à l'époque où l'on appuyait sans cesse sur des boutons et où l'on était dans l'incertitude. Les voyants LED intégrés, placés à côté du panneau de commande de la station d'alimentation, offrent un aperçu complet du réglage actuel de la tension et de l'état de la mini-batterie de vape et de la station d'alimentation.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque de produits technologiques pionnière et mondiale dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en R&D, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Pour en savoir plus sur CCELL®, consultez le site www.ccell.com ou rendez-vous sur LinkedIn , Instagram , Facebook , Twitter , et https://www.youtube.com/c/CCELLofficial YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2295090/Fino.jpg