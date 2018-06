Finquest annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Francfort

Pour Tanguy Lesselin, PDG : « Il est extrêmement difficile – pour ne pas dire impossible – pour un acquéreur basé en Europe d'explorer dans le détail, à un coût abordable, et en seulement quelques semaines, l'ensemble des opportunités potentielles de fusions et acquisitions dans une région qui représente 50 % de la croissance mondiale. C'est précisément ce que fait Finquest. »

Finquest apporte aussi à ses clients européens des connections qualifiées auprès de grandes entreprises et investisseurs institutionnels basés en Asie pour leurs projets de levées de fonds ou de cession.

Pour Frank Schlitzer, qui sera à la tête du nouveau bureau de Francfort : « Le potentiel du marché européen est très important pour Finquest. Les taux de croissance étant ce qu'ils sont en Europe, les entreprises recherchent des sources de croissance supplémentaire dans d'autres géographies, notamment en Asie-Pacifique. »

Frank apporte plus de 20 années d'expérience, notamment en qualité de directeur chez S&P Global Market Intelligence pendant près de dix ans, couvrant l'Allemagne, les pays nordiques et l'Europe de l'Est. Il a également passé 8 ans chez Thomson Reuters, et 9 ans chez Dresdner.

À propos de Finquest

Finquest est la plateforme leader sur le segment des fusions acquisitions d'entreprises de taille moyenne. Finquest connecte ses clients en recherche d'opportunités de fusions et acquisitions et d'investissement avec – selon leurs besoins – des entreprises cibles, des investisseurs institutionnels, ou des acquéreurs stratégiques.

Disposant d'une base de données unique, d'algorithmes prédictifs, et d'une équipe d'experts, Finquest propose à ses clients des mises en relation ciblées et qualifiées, tout en leur assurant une totale confidentialité.



Grâce à Finquest, les entreprises, fonds d'investissement et conseils en fusions et acquisitions peuvent accéder directement et de manière efficiente aux opportunités. Finquest a son siège social à Singapour, et des filiales et bureaux au Luxembourg, à Hong Kong et à Francfort. Pour en savoir plus sur Finquest, rendez-vous sur www.finquest.com.

