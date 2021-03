Fintech argentina, SatoshiTango, aprofunda sua expansão e consolida sua posição no Brasil

RIO DE JANEIRO, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A SatoshiTango, companhia de serviços financeiros e criptoinvestimentos se destaca na região ao projetar um ano de maior expansão e consolidar sua posição no mercado mais forte da América do Sul.

A plataforma com sede em Buenos Aires – Argentina, iniciou suas operações em 2014, originalmente como Exchange de Bitcoins e Ethereum e, atualmente, oferece um portfólio de serviços financeiros vinculados a diversas criptomoedas.

Matias Bari, CEO e Cofundador, frisou: "Nossos seis anos de trajetória nos dão o track record para focarmos no mercado mais importante da região. Temos plena consciência de que o investidor jovem deste país conhece a fundo as criptomoedas e queremos acompanhá-los com propostas inovadoras que os ajudem a cumprir seus projetos".

Para Bari, jogar em casa em cada país é fundamental, por isso, dada a importância que tem o mercado brasileiro, "a proposta é crescer em equipe, com pessoas que possam impulsionar os diferenciais e valores da SatoshiTango e que esteja imersa nas idiossincrasias do país".

A empresa projeta para 2021 uma grande evolução, com serviços e produtos desenvolvidos especialmente para o mercado brasileiro. "Nossas operações no Brasil cresceram 400% durante 2020. Queremos atender aos brasileiros oferecendo soluções e alternativas financeiras confiáveis e de acordo com suas necessidades, estando cada vez mais perto", concluiu o executivo da SatoshiTango.

Mais informações:

A companhia conta, hoje, com 500 mil usuários ativos.

Mais de um milhão de operações com Bitcoin foram realizadas em seis anos de operação na SatoshiTango.

Mais de 7.500 clientes melhoraram seus rendimentos com operações de Margin Trading.

A companhia obteve um crescimento de mais de 700% de usuários na América Latina em relação a 2019.

No Brasil, o crescimento de usuários chegou a 400%.

As três moedas mais demandadas em 2020 foram: 1- Bitcoin (BTC); 2- Ethereum (ETH); 3- DAI.

Por que investir em criptomoedas?

Baixos custos de transação e zero custo de armazenagem. Mercado em constante crescimento: 98% de sua existência o Bitcoin gerou lucros. Se pode comprar Bitcoins ou outras moedas como qualquer moeda normal. Sua emissão é limitada, não tem inflação. Opções para todo tipo de investidor: conservador > stablecoins, aventureiro > bitcoin, arriscado > ICO Não é necessário revelar informações ao fazer negócio, a privacidade é preservada. Liberdade para enviar e receber pagamentos sem horários, nem fronteiras e através do computador ou celular. Os usuários têm controle total sobre suas operações.

FONTE SatoshiTango

