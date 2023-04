Fintech brasileira Primefy é destaque em Manchester, Reino Unido

SÃO PAULO, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Primefy, fintech fundada pelo brasileiro Pablo Klein, foi destaque no Manchester Fintech Report 2023. O relatório realizado pelo Whitecap Consulting definiu Manchester como o maior fora de Londres, com perspectiva de faturar £ 1 bilhão apenas esse ano.

Pablo Klein, CEO da Primefy. Foto: Divulgação

O material foi divulgado foi resultado de uma pesquisa em conjunto de instituições renomadas da região, como Bruntwood SciTech, GTF, MIDAS - agência de investimentos de Manchester apoiadora da Primefy - Slalom, Vialto Partners, Universidade de Manchester, Rise created by Barclays, pro-manchester e FinTech North, movimento do norte do Reino Unido que promove fintechs. A última edição do material foi realizada em 2020, também elaborada pela Whitecap Consulting, e a sua atualização representa um guia importante de empresas do ramo financeiro e de tecnologia da região.

O relatório destaca a região como um hub internacional, com estimativa de 10.000 pessoas trabalhando em FinTechs. Calcula-se que Manchester é sede de 150 empresas do ramo de FinTechs, sendo a maior parte delas Startups ou Scaleups. O forte da região são empresas de pagamentos, empréstimos, gestão de ativos e contabilidade.

A Primefy, única fintech brasileira no relatório, é um hub financeiro que ajuda pessoas e empresas a vender online para o mundo todo. As operações facilitadas pela Primefy são de pagamentos, remessas internacionais, pagamentos com recorrência, serviços de checkout, assinaturas e pagamentos inteligentes. Um dos principais desafios da Primefy enquanto empresa é gerar valor para o mercado consumidor do Brasil. "O mercado brasileiro é relevante, lucrativo e pode potencializar o crescimento de empresas estrangeiras, com 220 milhões de possíveis consumidores e métodos de pagamentos locais, como Pix e opções de parcelamento" divide Pablo Klein, CEO da Primefy.

O Manchester Fintech Report 2023 deu destaque às áreas de tecnologia e digital como proeminentes e capazes de contribuir para a forte reputação e qualidade associada às empresas da região. De 2020 para 2023, o número de Startups e Scaleups foi de 39 para 124. O crescimento do ecossistema de fintechs de Manchester e região também ganhou destaque, tendo crescido 133% desde 2020.

Alguns clientes da Primefy são a G4 Educação, Hurst Capital, Loud, Flow Podcast, entre outros. O crescimento da Primefy é exponencial. O faturamento anual cresceu mais de 800% entre os anos de 2021 e 2022. Um diferencial da Primefy é a preocupação com a experiência do usuário e para garantir que será a melhor possível, parcerias e integrações entram no jogo.

É possível integrar com soluções como Pluga, Memberkit, Zapier e muito mais. A intenção é oferecer uma experiência completa para quem vende. O apoio de organizações, como o Department for Business & Trade do Governo Britânico e MIDAS de Manchester também fazem parte da trajetória da fintech.

Conheça mais sobre a Primefy em https://primefy.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2066131/Picture1.jpg

FONTE Primefy

SOURCE Primefy