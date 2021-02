Fintech concede bolsas de mestrado para estudo de mecanismos antifraudes no sistema financeiro

A iniciativa busca estreitar o relacionamento com a universidade e trabalhar uma necessidade presente na academia, que é alinhar a produção científica ao mercado de trabalho e, consequentemente, firmar laços entre a esfera pública e privada. Por isso, o apoio financeiro abre novas possibilidades de estudo para os mestrandos e reforça a responsabilidade social da Gerencianet com a cidade de Ouro Preto, onde fica sua sede, e com a sociedade em geral.

As bolsas são voltadas para projetos focados em desenvolvimento e estudo de inteligência artificial na área de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina. O projeto visa a detecção e classificação de transações financeiras com a utilização de modelos de deep learning, que utiliza algoritmos para processar grandes volumes de dados e informações. Executada no CSILab, os projetos do PPGCC serão coordenados pelos professores doutores Gladston Moreira e Eduardo Luz. As aulas do mestrado têm início no dia 1º de março e as inscrições para as bolsas se encerraram em 29 de janeiro.

Investimento em tecnologia

Em uma era de big data, a área de data science é responsável por produzir insights e ordenar um grande volume de informações geradas em uma empresa. A demanda de mercado nunca esteve tão alta para profissionais capazes de desempenhar, de maneira multidisciplinar, a função de cientista de dados. O data scientist é o responsável por decodificar os dados de uma corporação, quase em tempo real, e testar hipóteses para, a partir das análises, tomar decisões.

Como exemplifica Gladston Moreira, professor da Ufop e orientador de um dos bolsistas, a perspectiva da pesquisa é a "construção de modelos de aprendizagem em profundidade (deep learning), alcançando o estado-da-arte que consiga apontar os riscos de possível fraude, baseado no padrão de utilização do sistema." "É necessário ressaltar que estes modelos terão viabilidade de atualização contínua (on-line), favorecendo a automação de todo o processo", complementa Moreira.

O investimento em tecnologia é um dos pilares da Gerencianet, que participa ativamente de eventos da área, incentiva os colaboradores a realizarem palestras, oferece oportunidade de bolsas de estágio para diversas instituições de ensino, como no IFMG (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais), a UFLA (Universidade Federal de Lavras), a UFSJ (Universidade Federal de São João), a Ufop e em outros ambientes educacionais. "O investimento na educação nutre a produção de saber desde o início e ajuda a construir alternativas para aperfeiçoar os mecanismos existentes, que precisam constantemente ser reinventados", ressalta Marcos Nicolau, diretor de Inteligência de Operações na Gerencianet.

Benefícios das bolsas

Com a bolsa, o aluno adquire recursos para desenvolver a pesquisa em período integral e a Gerencianet investe em produção de conhecimento para tornar os mecanismos de segurança mais robustos. "O principal benefício da parceria entre a Gerencianet e a Ufop é o entendimento do processo de formação do conhecimento científico sólido oferecido dentro da instituição de ensino, favorecendo o surgimento de soluções para problemas e desafios que extrapolam os muros da universidade", afirma Moreira.

A Gerencianet oferece uma conta digital para negócios e esteve presente no desenvolvimento da mais recente inovação do mercado de pagamentos, o Pix, pagamento instantâneo brasileiro. Com o lançamento do Pix, há uma nova demanda gerada pela possibilidade de criminosos reinventarem esquemas ilícitos para lesar usuários da tecnologia. Portanto, as universidades públicas, como os principais centros de pesquisa do país, desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento de tecnologia. "O fortalecimento de parcerias entre o setor privado (empresas e indústrias) e as universidades impulsionam a capacidade de inovação tecnológica do setor. No Vale do Silício (EUA), por exemplo, este tipo de parceria é o que impulsiona a indústria tecnológica, com tecnologias e produtos disruptivos", complementa o professor Eduardo Luz, que também orienta uma das pesquisas.

Produzir uma dissertação exige tempo, dedicação e, na maioria dos casos, exclusividade para o desenvolvimento do trabalho. Por isso, foi estabelecido o valor de R$ 2.043 de bolsa para cada benefício, com duração de 2 anos. É importante ressaltar que as bolsas não estabelecem vínculo empregatício entre os bolsistas selecionados e a Gerencianet.

FONTE Gerencianet

