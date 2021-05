Fintech, conhecida por sua bandeira no mundo geek, investe em eSports

Em 2017, a Trigg levantou a bandeira geek, com diversas ações-parceiras ligadas a esse universo, entre elas a participação da CCXP e a criação de um game dentro do App do cartão de crédito um mês antes do evento. Essa estratégia de participação na CCXP se manteve por três anos seguidos, impulsionando o lançamento de ações e produtos em parceria com a Warner Bros Consumer Products. A Trigg é a única do mercado com cartões exclusivos com a arte do Batman, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Arlequina, Joker e Scooby-Doo. Agora, aposta nos games, e mais: no apoio às mulheres nesse território.

Segundo a Global Esports Market Report, da Newzoo, das pessoas que acompanham futebol, o esporte brasileiro mais popular, 24% têm entre 10 e 20 anos. Já os que assistem a algum torneio de eSports, o número quase dobra: 43%. Globalmente, o mercado movimentou US$1, 1 bilhão em 2019 e a expectativa era se aproximar dos US$1,5 bilhão no ano passado.

Outro grande diferencial é a audiência alcançada nos campeonatos, que chegam a números maiores que os esportes tradicionais. Em 2019, a final da Copa do Mundo de League of Legends alcançou a marca de 99,6 milhões de espectadores. E o Brasil é um dos mercados que mais crescem. É a terceira maior audiência no mundo, atrás da China e dos EUA.

"Este é um mercado estratégico para a Trigg, temos muitos jovens que nunca tiveram relacionamento com uma instituição financeira e que buscam um primeiro parceiro de crédito. Queremos mostrar que a marca tem conexão com o território em que eles fazem parte e que podemos apoiá-los na realização dos seus desejos e projetos, principalmente no que tange a Educação Financeira e ao consumo neste universo. A Letícia tem uma forte participação nesse mundo e ficamos muito felizes em tê-la como nossa embaixadora, mais ainda por ser uma mulher em um território que até tempos atrás eram os homens que se destacavam. Gostamos da caminhada, do crescer junto, de incentivar as pessoas a viverem o melhor lado delas e a Letícia tem sinergia com a nossa marca desde a primeira participação em 2019", comemora a Head de Marketing da Trigg, Juliana Almeida.

Para Letícia Marques ter uma empresa como parceria mostra a credibilidade e o alcance que os gamers têm na vida das pessoas. "Estou muito feliz por ver uma marca incentivando o cenário feminino dentro do universo do eSports. Além de ser esse meio para as pessoas conhecerem a Trigg dentro no mundo do games", afirma ela.

A parceria é exclusiva e tem duração inicialmente de 1 ano. As ações entre a Trigg e Letícia vão acontecer no perfil dela no instagram @penseialtooficial, com mais de 150 mil seguidores e durante os streamings no Booyah Live na Garena.

Sobre Letícia Marques

Letícia é apaixonada por games desde os 8 anos, quando ganhou seu primeiro Playstation. Sua carreira começou em 2016, no primeiro Geek City, em Curitiba, com entrevistas e cobertura de eventos. Logo, foi descoberta pela Warner Games, tornando- se apresentadora deles, falando sobre as principais novidades do universo gamer. Leticia passou a viajar para diversos países fazendo coberturas de eventos e se encantou, além de consoles, também pelo universo mobile e PC Games, como FPS, PUBG, Free Fire e CS:GO. Após isso, iniciou a carreira como apresentadora no CBCS dentro da Globo Esportes e começou a fazer Stream, atualmente está na plataforma Booyah, conversando com os seguidores nas lives. Desde 2020 é embaixadora da Playstation. Recentemente, criou o Pensei Alto Convida, primeiro Talk Show Game, que mistura o mundo gamer com o mundo da música e geek. Seu relacionamento com a Trigg começou numa Comic Con Experience, onde realizou o seu primeiro trabalho para a marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501898/Pensei_Alto_2.jpg

FONTE Trigg

SOURCE Trigg