Fintech Data Analytics Visor é adquirida pela Credijusto, líder mexicana em concessão de crédito para PJs

SÃO PAULO, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Data Analytics Visor, criada por Ruben Sánchez Souza, foi adquirida pela Credijusto, a maior fintech mexicana de concessão de crédito para PMEs. Fundada em 2015, a startup é uma plataforma tecnológica, que atua no Brasil e no México, analisando informações sobre pequenos e médios negócios, por meio de fontes diversas com o uso de inteligência artificial e big data.

Sánchez Souza, CEO da empresa, comenta que a plataforma da Visor tem na análise de dados e no financiamento de duplicatas digitais seus diferenciais chave. "De forma automática e dinâmica, avaliamos a capacidade de pagamento das PMEs via acesso a dados da Receita Federal e outras fontes oficiais, permitindo que fintechs e bancos concedam crédito de forma assertiva e eficiente, maximizando a rentabilidade das carteiras focadas em pequenas e médias empresas", explica o executivo.

Com as informações disponíveis na plataforma, as provedoras de recursos para PMEs conseguem fazer uma análise dinâmica do risco, podendo ajustar os limites ao longo da vida do crédito. Outra funcionalidade é a plataforma de financiamento de contas a pagar, que possui conectividade contínua à nota fiscal eletrônica e o controle de fluxos de pagamentos digitais, serviços que estão entre as rupturas tecnológicas das Visor.

"Ao utilizar nossos serviços, as instituições financeiras se inserem em um processo digital de originação muito simples, onde todas as etapas de apuração da capacidade de pagamento da pessoa jurídica são feitas pela fintech em um único passo", destaca Sánchez Souza.

Em seis anos de fundação, a Visor avaliou mais de 15 mil empresas e 40 instituições financeiras, além de ter ajudado pequenas e médias empresas a conseguir mais de R$ 1,3 bilhão em crédito. Entre os seus clientes estão bancos, financeiras, marketplaces e fundos de investimentos. No Brasil, bancos especializados em PMEs, como o Sofisa, e fundos, como o Domo, utilizam a plataforma.

Nos últimos anos, a Visor recebeu mais de R$ 65 milhões de fundos importantes do Vale do Silício, como American Express Ventures, BlueRun Ventures, Finrebel, Leap Global, Mission Gate e 500 Startups bem como fundos latino-americanos como ALLVP, IGNIA, Mexamerica e Vincus.

Para a Credijusto, a aquisição é altamente estratégica. "Conhecemos a Visor há muitos anos e sempre respeitamos seus líderes, produtos e sua equipe. O negócio é altamente sinérgico com a nossa tecnologia e permitirá ampliar rapidamente nossa oferta multiproduto para melhor atender às PMEs", comentou David Poritz, Co-CEO e Co-fundador da fintech mexicana.

Com a venda para a Credijusto, os fundadores e alguns executivos da Visor deixarão a empresa e têm planos de investir em novos projetos no Brasil. "O mercado brasileiro tem excelentes oportunidades. E como conhecemos bem o setor, vamos usar nossa expertise para auxiliar no empoderamento do pequeno e médio empresário", afirma Rafael Sampaio, sócio-diretor da fintech no Brasil.

