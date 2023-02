Fintech desenvolve soluções inovadoras para pagamentos parcelados aos setores público e privado

Smart Pagamentos traz ao mercado modelos de financiamento inteligente que resultam na queda de inadimplência; empresas recebem o valor integral da venda parcelada

BRASÍLIA DF, Brasil, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Empresas especializadas em soluções inteligentes para pagamentos parcelados têm se apropriado, cada vez mais, de um viés tecnológico e inovador. Partindo desse propósito, a fintech Smart Pagamentos desenvolveu dois modelos de financiamento para pagamentos na modalidade parcelada que atendem tanto o setor público quanto o privado, de maneira segura e desburocratizada.

No cenário financeiro, os valores das transações por meio do cartão de crédito aumentaram em 25,6% no terceiro trimestre de 2022 e alcançaram a cifra de R$ 527,6 bilhões. Os dados foram apontados no último levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), divulgado em dezembro do ano passado.

Ao mesmo tempo, a porcentagem da inadimplência da pessoa física saiu de cerca de 4% no primeiro semestre de 2021 para 7,3% em setembro de 2022. Para gerar as informações, a Abecs compilou dados oferecidos pelo Banco Central (confira a íntegra do estudo aqui). De acordo com a associação, o setor de cartões segue o rigor devido ao procedimento de novas concessões, com o intuito de manter a inadimplência sob controle.

Além disso, há, ainda, a tendência de lojistas evitarem a opção por pagamentos parcelados em razão das taxas mais altas cobradas pelo uso de cartões de crédito. Pesquisa realizada pelo UBS BB apontou que, em 2022, as comissões pagas pelos comerciantes no uso de maquininhas de cartão aumentaram pela primeira vez em seis anos. A taxa no crédito subiu de 2,1% em outubro do ano anterior para 2,8%.

Soluções inteligentes

O panorama resultou em opções inovadoras de financiamento inteligente por empresas especializadas. Uma das novidades que a Smart Pagamentos trouxe ao mercado é o "Parcela Contas", um modelo resolutivo voltado para o pagamento parcelado de impostos por meio do cartão de crédito.

A solução é voltada para prefeituras e governos e permite que o contribuinte parcele o pagamento de tributos. Napoleão Brito, CEO da empresa, explica que o modelo traz benefícios para as duas partes envolvidas na negociação: o contribuinte e a gestão pública, que arrecada o tributo. "A prefeitura consegue aumentar a arrecadação e o contribuinte passa a ficar em dia com seus débitos, diminuindo a inadimplência", explica o executivo.

Já o "Parcela Aí" é uma modalidade de financiamento voltada para o mercado de varejo. Por meio da solução, a empresa responsável pela venda recebe o valor integral da transação no dia seguinte, mas o comprador tem a opção de parcelar o pagamento em até 24 vezes, a depender do valor.

Essa solução é disponibilizada pela fintech de forma abrangente a todo o território nacional. Clínicas médicas, concessionárias de veículos, condomínios e cartórios são algumas das áreas abrangidas pela modalidade. "A pessoa que deseja fazer um procedimento estético pode parcelar o pagamento dos honorários médicos em até 24 vezes. O médico recebe o dinheiro à vista, no dia seguinte, sem o desconto de taxas", explica o CEO.

No caso dos cartórios, além dos emolumentos, é possível parcelar todos os tributos exigidos para compra, venda, doação ou transferência de um imóvel. De acordo com Napoleão, "isso traz mais conforto e praticidade tanto para cliente quanto para o titular do cartório, que passa a oferecer mais uma forma de pagamento, recebendo o valor integral de seus emolumentos no dia seguinte, sem nenhum tipo de desconto".

O executivo explica, ainda, que não há taxa de adesão e nem mensalidade aos que aderirem as plataformas "Parcele Contas" e "Parcela Aí". "O custo de implantação é zero para quem contrata qualquer uma de nossas soluções".

