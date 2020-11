Fintech fundada em 2011 escala 70% em ano pandêmico com o capitalismo inclusivo

Os ambientes são compartilhados, não existindo mesas individuais ou gavetas. Os colaboradores sentam-se lado a lado com diretores, executivos e com o fundador e CEO Leonardo Abrão.

A integração praticada no escritório do maior correspondente cambial do país, está um estágio a frente da interação, e tal cultura é pouco difundida no mercado de câmbio brasileiro.

A diversidade humana, e o senso de respeito e equidade entre as diferenças em vários aspectos, não somente no âmbito racial, como comportamental é um mantra na empresa.

É possível ver executivos de câmbio de bermuda e chinelo, advindos do extremo leste de São Paulo, ou ainda, afrodescendentes militantes da causa canábica que se tornaram destaque na empresa por ajudarem a ingressar e virar referência em fechamento de câmbio para cannabis medicinal.

O diretor de operações da Abrão Filho, Eduardo Domingues, destaca a cultura implementada na empresa. "As particularidades, quantos mais preservadas forem, mais agregarão valor, e assim crescemos com as diferenças".

O sócio fundador da Abrão Filho, Leonardo Abrão reforça que a valorização do capital humano é levada a sério por todos.

"Aqui os estereótipos fora do modismo não têm oportunidade para limpar privada e servir café, e isso não começou agora, a empresa vai completar 10 anos em 2021, e acreditar no potencial das minorias é um de nossos lemas".

Se atesta isso na realidade, o especialista de câmbio já na terceira idade e afrodescendente é uma peça-chave da empresa, o operador in company, que assiste dezenas de executivos de banking e câmbio é da periferia de São Paulo, e está bem longe de ser um "faria limer".

Segundo Marcus Vinicius, CFO e cofundador da empresa, também advindo da zona periférica de São Paulo.

"Não há distinção entre os colaboradores, diretores e executivos, na verdade, há uma grande semelhança. A oportunidade para quem tem muito a dar e quer receber na mesma ordem de grandeza, e sem se travestir para tal".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1336905/Abrao_Filho_Banking_Cambio.jpg

