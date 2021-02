Fintech le da la bienvenida a más de 300 sucursales de MAPCO Express, Inc

TAMPA, Florida, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Financial Information Technologies, LLC ("Fintech"), el proveedor líder de soluciones comerciales para la industria de las bebidas alcohólicas, anunció hoy que MAPCO Express, Inc ha registrado 336 de sus tiendas de conveniencia. Esta alianza lleva la integración de datos y pagos automatizados líder en el sector de bebidas alcohólicas de Fintech a las sedes corporativas de MAPCO en siete estados.

La selección de Fintech para la gestión de bebidas alcohólicas proviene de los objetivos de MAPCO a corto y largo plazo para mejorar la eficiencia operacional y fortalecer su visibilidad corporativa en la categoría de bebidas alcohólicas de la compañía. Para asegurar una implementación exitosa, Fintech trabajó de manera diligente con los equipos de compras, finanzas, lista de precios y TI de MAPCO, así como con sus socios de distribución. Además, Fintech estableció una impecable integración de los datos de las facturas del alcohol en el software administrativo back-office de MAPCO, PDI Enterprise, para llevar datos inmediatos y procesables a los equipos correspondientes.

"La transición a Fintech ya les ha dado a nuestros equipos los recursos necesarios para mejorar nuestro negocio de bebidas alcohólicas. Fintech brinda una excelente comunicación y servicio al cliente, y esperamos mantener una colaboración comercial duradera y de mutuo beneficio", señaló Keith Slater, director financiero de MAPCO.

"Nos enorgullece darle la bienvenida a MAPCO a nuestra creciente red de tiendas de conveniencia minoristas que usan la plataforma de Fintech para la generación de ganancias. Seguimos comprometidos con la entrega de un servicio de primer nivel y nos complace proporcionar a MAPCO tecnología intuitiva e integración de datos que perfeccionarán sus operaciones a medida que siguen haciendo crecer su negocio", afirmó Tad Phelps, director ejecutivo de Fintech.

Acerca de MAPCO Express, Inc

El equipo de MAPCO, compuesto por más de 3,200 empleados especializados y altamente comprometidos con el servicio al cliente, proporciona servicios confiables, o como reza su promesa corporativa, "Convenience You Can TRUST®" a más de 340 tiendas minoristas de conveniencia y combustible de propiedad de la empresa. Con operaciones en Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia, Kentucky y Mississippi, las tiendas de MAPCO ofrecen una amplia gama de productos y servicios de alta calidad. Los clientes pueden refrescarse y abastecerse de café recién preparado, bocadillos empacados y bebidas envasadas, combustible de alta calidad y acceder a ofertas especiales por medio del programa de fidelidad MY Reward$, líder en la industria. MAPCO y sus filiales además operan un negocio de logística de combustibles compuesto por más de 100 camiones cisterna y un grupo de venta de combustibles al por mayor y a flotas que atiende más de 125 cuentas. MAPCO es una filial de COPEC, una compañía minorista líder con sede en Sudamérica.

Acerca de Fintech

Fintech es el proveedor líder de soluciones empresariales con tecnologías asequibles desarrolladas para simplificar la gestión de bebidas alcohólicas en empresas de cualquier tamaño dedicadas a la venta de alcohol. Empoderamos a los minoristas, distribuidores y proveedores mediante la automatización de procesos manuales y análisis de datos esenciales relacionados con la gestión de catálogos de productos, el pago de facturas de alcohol, la gestión de ventas a clientes y la recopilación de datos de la industria. Con más de 30 años de experiencia en la industria y de confiabilidad inquebrantable, Fintech genera retorno inmediato sobre la inversión a más de 650,000 relaciones empresariales en todo el país. Al simplificar las funciones rutinarias necesarias para proteger y ver crecer los márgenes, los equipos pueden enfocarse en lo que mejor saben hacer: atender a los clientes y hacer crecer sus negocios. Para obtener más información, visite www.fintech.com.

