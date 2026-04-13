Fintech Media Advertising devient le sponsor officiel de l'équipe Honda LCR, renforçant ainsi sa position en tant que plateforme d'infrastructure fintech mondiale

HONG KONG, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Media Advertising annonce son parrainage officiel du championnat du monde de MotoGP, en partenariat avec l'équipe Honda LCR et le pilote Johann Zarco pour la saison 2026.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l'expansion mondiale de l'entreprise et renforce son positionnement en tant que plateforme d'infrastructure axée sur la technologie pour le secteur des investissements alternatifs. Grâce à cette collaboration, Fintech Media Advertising bénéficiera d'une visibilité internationale dans l'un des environnements les plus prestigieux et les plus performants du sport mondial. Fintech Media Advertising exploite un écosystème entièrement intégré pour les institutions financières réglementées, alliant l'acquisition de clients, l'infrastructure réglementaire et l'intelligence commerciale exclusive en une seule plateforme évolutive. L'entreprise aide les gestionnaires d'actifs alternatifs, les fournisseurs de stratégies CFD et les sociétés de courtage à accéder aux marchés mondiaux grâce à des solutions de croissance conformes et basées sur des données.

« Ce partenariat reflète notre évolution au-delà du marketing traditionnel », a déclaré Nevio Traverso, directeur du marketing. « Nous construisons une couche d'infrastructure mondiale pour les institutions financières, où convergent la distribution, la réglementation et l'intelligence commerciale. MotoGP™ représente les mêmes principes de performance, de précision et d'innovation que ceux qui définissent notre plateforme. »

Après une excellente année 2025, au cours de laquelle la société a réalisé 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, Fintech Media Advertising accélère sa stratégie d'expansion institutionnelle. La société développe activement des partenariats avec des gestionnaires d'actifs réglementés opérant sous la supervision de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Banque nationale tchèque (CNB), renforçant ainsi son rôle en tant que facilitateur clé d'un accès conforme au marché et d'une croissance modulable. Le modèle de l'entreprise intègre des capacités de distribution mondiales avec des solutions réglementaires et une intelligence des données avancée, permettant aux partenaires d'optimiser l'acquisition, la fidélisation et la performance des clients dans des environnements réglementaires de plus en plus complexes. À l'avenir, Fintech Media Advertising vise à dépasser une évaluation de 500 millions de dollars, jetant ainsi les bases d'une éventuelle cotation en bourse. Cet objectif sera atteint grâce à des investissements continus dans des technologies exclusives, à l'expansion sur de nouveaux marchés internationaux et à des partenariats stratégiques au plus haut niveau de la finance et du sport mondial.

La saison 2026 du MotoGP™ servira de catalyseur pour accélérer la reconnaissance de la marque et renforcer la position de l'entreprise en tant que fournisseur d'infrastructure de nouvelle génération pour le secteur financier.

À propos de Fintech Media Advertising

Fintech Media Advertising est une plateforme technologique mondiale qui fournit des solutions de distribution, d'infrastructure réglementaire et d'intelligence commerciale aux gestionnaires d'actifs alternatifs, aux fournisseurs de stratégies de CFD et aux courtiers réglementés. L'entreprise permet aux institutions financières d'évoluer efficacement grâce à des systèmes de croissance conformes, fondés sur des données et entièrement intégrés.