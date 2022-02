Fintech Moner promete tornar a inadimplência coisa do passado

A Moner vem para oferecer um serviço de cobrança que permite que essas empresas pequenas e médias tenham acesso fácil a ferramentas para cobrança de mensalidades e renegociação de devedores. E tudo isso com valores acessíveis.

Com uma abordagem importada do Marketing, a Moner analisa e otimiza o processo de cobrança de mensalidades como um funil de vendas que pode ser otimizado para ser mais eficiente a cada passo, desde a notificação até o processo de pagamento. Dessa forma, creches, escolas, condomínios, contadores, psicólogos e advogados podem ter acesso a um processo de cobrança mais eficiente.

História da Moner

Depois de quase dois anos liderando a área de Marketing de Produto na Zoop (fintech de pagamentos do grupo Movile), o economista e agora CEO Gustavo Gawryszewski, decidiu iniciar a Moner, em fevereiro de 2021, ao observar as deficiências que pequenas e médias empresas tinham em suas experiências de cobrança a clientes com as soluções já disponíveis em mercado.

Completando o time, Gustavo trouxe Fred Fontes (ex-IBOPE e ex-Stone) e Tiago Pache (ex-Dell e ex-Sensedia) para liderar as áreas de Design e Tecnologia respectivamente.

''Esse é um problema grande demais para ignorarmos. Acreditamos que é essencial para as empresas tratar o problema com seriedade, pois a inadimplência prejudica a eficiência, lucratividade e a própria saúde dos negócios. As empresas acabam gastando muito do seu tempo cobrando e ainda colocam o bom relacionamento com os clientes devedores em risco.''

Por isso, a Moner pretende mudar as condições do mercado promovendo ferramentas que vão permitir que pequenos empreendedores sejam mais eficientes ao realizar o envio de notificações de cobrança, utilizando inteligência artificial, promovendo a renegociação de dívidas de forma automatizada e fornecendo ferramentas para a avaliação de crédito de clientes.

A inadimplência é um problema multifacetado e precisa ser tratado como tal. Por isso não podemos assumir apenas uma forma de corrigi-lo, mas tratar as suas diversas causas" complementa o executivo.

Mercado e futuro

Segundo os dados fornecidos pela empresa e extraídos do Mapa de Empresas do Governo Federal, há aproximadamente 2.6 milhões de empresas atuando em atividades com recorrência e esse número é ainda maior quando incluímos profissionais liberais como psicólogos e advogados.

Meios de pagamento como Boleto, Pix, Cartões de Crédito e Débito movimentaram aproximadamente R$ 11 trilhões em 2021, sendo R$ 4,8 trilhões em boletos, mais de R$ 5,2 trilhões em transações Pix e R$ 2,4 trilhões com cartões em 2021 e parte considerável desse volume (cerca de 30%) vem de Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

É um mercado enorme e com isso a empresa espera uma expansão acelerada em 2022.

Atuando ainda com recursos próprios, a Moner se prepara para sua primeira rodada de captação que deve ocorrer "em breve" de acordo com Gustavo.

A Moner é uma fintech fundada em fevereiro de 2021 pelo economista e ex-Gerente de Marketing de Produto da Zoop, Gustavo Gawryszewski e seus sócios, o Designer e Publicitário Fred Fontes (ex-IBOPE, ex-Stone) e Tiago Pache(ex-Dell, ex-Sensedia). Ela foi criada com o objetivo de combater o problema da inadimplência no mundo das PMEs trazendo mais tecnologia para o processo de cobrança de mensalidades.

Ela atua como instituição de pagamentos processando cobranças de forma automatizada e realizando notificações de cobrança utilizando inteligência artificial para otimizar todo o processo reduzindo a inadimplência. Hoje atua com diversos segmentos de empresas como creches, escolas, empresas de logística, software as a service, condomínios, empresas de contabilidade e advocacia.

A Moner participou dos programas de aceleração do Inovativa Brasil e do programa da Seedstars em parceria com o Financial Times, FTxSDG Challenge e deu início de fato às suas operações em Novembro de 2021.

