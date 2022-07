Fintech unifica ações operacionais do banco e facilita gestão financeira das empresas

Plataforma de Open Finance da Celero permite visão completa do perfil do empreendedor com classificação automática de informações

CURITIBA, Brasil, 31 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Com o avanço da implantação do Open Finance (modelo de sistema financeiro aberto) no Brasil, a competição no segmento bancário e de finanças tem se mostrado cada vez mais acirrada. Essa conjuntura, muito além de ser benéfica para os clientes, comprova que a oferta de serviços precisa ser mais que completa: tem de ser personalizada. Como consequência, além da ampliação dos meios de pagamentos e operações customizadas dentro das plataformas que vêm sendo criadas, a projeção de crescimento das operações abre caminho para consolidar fintechs que se preparam para atuar no segmento.

A fintech Celero é o maior exemplo desse perfil, fato comprovado com a celebração de uma importante parceria com a Visa no oferecimento de uma solução de BFM (Business Financial Management - Gestão Financeira Empresarial, em português) customizável 100% white label, permite que o parceiro (sendo bancos, credenciadores, ou outras instituições financeiras) ofereça uma solução completa de gestão financeira para o seu cliente pessoa jurídica, e dentro da solução ele poderá ofertar produtos personalizados de acordo com as informações que ele terá acesso. O BFM é constituído pela entrega de dois produtos principais: o produto para o cliente final do parceiro, e o Radar, que é a plataforma de insights para o próprio parceiro.

Inédita, a solução da Celero tem diferenciais que trazem benefícios tanto para instituições financeiras, quanto para clientes dessas instituições. Para pessoas jurídicas, a principal vantagem está na possibilidade de utilização de um sistema de administração financeira totalmente integrado ao Internet Banking, enriquecendo uma atividade já presente na rotina do gestor. Essa tecnologia, baseada em inteligência artificial, identifica onde cada CNPJ possui contas a receber e a pagar; reúne as informações; cruza e analisa os dados e, assim, permite uma experiência de gestão completa e complexa realizada de forma extremamente simplificada, de modo que os empreendedores poderão se dedicar mais ao seu negócio – deixando a tecnologia apoiá-lo na administração financeira da empresa.

Para os bancos e demais instituições financeiras que aderirem à solução, a possibilidade de antecipar melhores ofertas de crédito, produtos e serviços, além de aprimorar a abordagem com esse público de forma personalizada e eficiente, é um dos maiores atrativos. Porém, a gama de possibilidades é muito mais ampla.

"Em termos gerais, o sistema da Celero é o único capaz de, numa única plataforma, agregar uma infinidade de dados e utilizá-los para alimentar um acervo com informações fundamentais para decisões estratégicas e, ainda, executar todas as ações operacionais da instituição financeira junto aos seus clientes (empresas). Ou seja, não é só um sistema que reúne dados brutos: por meio da classificação automática de informações, ele transforma, cada dado em uma informação relevante para a instituição financeira", explica João Augusto Betenheuzer, CFO da Celero.

Com esses diferenciais, o sistema da Celero oferece aos bancos, por exemplo, um sistema seguro para validar a oferta de crédito, gerar aumento de competitividade, elevar ao máximo a retenção de clientes e, principalmente, o benefício da principalidade à instituição financeira. "Ser o banco principal de uma pessoa jurídica é fundamental. É comum que uma empresa possua contas em diferentes bancos e utilize serviços distintos em cada um deles. Com as soluções da Celero, a instituição financeira concentra em sua própria plataforma todas as operações de PJs, inclusive de outros bancos, e, ainda, abre a possibilidade de que sejam oferecidos produtos direcionados de acordo com a necessidade de cada um", ressalta João Augusto.

É uma ferramenta inédita e exclusiva que torna simples a rotina da gestão financeira do negócio, a previsibilidade de entrada e saída de recursos e, através dela, o usuário consegue monitorar se ele está no caminho para atingir o objetivo financeiro.

"Nosso objetivo é ajudar as empresas a atuarem de forma estratégica para tomar melhores decisões, atingir melhores resultados e gerar renda e emprego em suas áreas. É um objetivo comum à Celero e seus investidores: contribuir para a gestão saudável e para o fortalecimento dos negócios, transformando o jeito de fazer a gestão financeira e, com isso, salvar milhões de empresas, não só no Brasil", aponta João Tosin, CEO da Celero.

Solidez da Celero

A solução de sucesso da fintech tem como base uma sólida experiência iniciada em 2014, que mostra permanentemente seus resultados e coloca a Celero na seleta lista de fintechs promissoras.

Prova disso foi o aporte recebido da Harvard Business School Alumni Angels of Brazil (HBSAAB), organização de ex-alunos brasileiros de Harvard que apoia empresas com alto potencial de crescimento, bem como da Honey Island Capital, veículo de investimentos criado pelos sócio-fundadores do EBANX, o primeiro unicórnio da região Sul do Brasil.

"A Celero avança em seu nicho com solidez. No cenário inovador do Open Finance integrar sistemas e oferecer soluções completas e customizáveis a destaca no segmento. Assim a gestão financeira para as empresas pode elevar-se a outro patamar e ainda fomentar negócios às instituições que aderirem ao sistema. A Celero tem a inovação no seu DNA", afirma Wagner Ruiz, um dos criadores da Honey Island Capital e cofundador do EBANX.

"Dentro da nossa estratégia de negócio, estamos ampliando a nossa rede para construirmos as conexões necessárias com diferentes players. Para isso, passamos a oferecer serviços de valor agregado para todo o ecossistema financeiro, indo além da oferta de credenciais de pagamento e soluções de segurança, como é o caso da ferramenta desenvolvida pela Celero. Essa parceria representa ainda um avanço importante para a Visa, pois marca a nossa evolução no conceito de Open Banking no Brasil", conta Juliano Manrique, diretor executivo de Soluções da Visa do Brasil.

Fintechs lideram atração de investimentos

O nicho financeiro segue liderando o ranking de investimentos em startups no Brasil, levantando, apenas no primeiro semestre deste ano, US$ 1,36 bilhão (de um total de US$ 2,92 bilhões), segundo dados do mais recente Inside Venture Capital, produzido pela plataforma de inovação Distrito. Nesse universo de investimentos, ganham espaço, portanto, aquelas empresas que conseguem comprovar eficiência e personalização das operações sem deixar de lado a segurança, e que têm a capacidade, a competência e o pioneirismo de utilizar o máximo das possibilidades que o Open Finance oferece para criar soluções inovadoras e exclusivas.

Sobre a Celero

A Celero nasceu, cresceu e segue comprometida com a melhoria contínua de seus processos, que visam facilitar o dia a dia financeiro das empresas que compõem seu portfólio. A fintech se consolida como expoente do open finance, oferecendo ao mercado segurança e customização dos processos através de uma plataforma exclusiva, que torna simples a rotina da gestão financeira das empresas e oportuniza a visão de negócios para todos os envolvidos na base de informações. Conheça as soluções em celero.com.br.

