Fintica AI achève un projet pilote de détection de la manipulation des marchés financiers pour l'Autorité des valeurs mobilières d'Israël

TEL AVIV, Israël, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La start-up israélienne Fintica AI, Ltd. spécialisée dans l'intelligence artificielle et les technologies financières, a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi d'un projet pilote technologique d'analyse de données pour l'Autorité des valeurs mobilières d'Israël (ISA). Le projet pilote a été entrepris dans le cadre du programme Data Sandbox, une coentreprise de l'ISA avec l'Autorité de l'innovation et la Bourse de Tel Aviv.

Fintica AI est une entreprise israélienne de fintech et de deeptech, qui a développé une technologie d'intelligence artificielle autonome innovante axée sur le secteur financier. Les produits de la société utilisent des méthodologies d'auto-apprentissage et d'apprentissage automatique pour passer au peigne fin des séries chronologiques de données financières massives afin d'analyser et d'identifier des modèles à grande échelle. Cela permet de créer un nouveau type de capacités de surveillance du marché, précises et pointues, capables d'identifier les anomalies et de détecter les fraudes, ainsi que d'offrir une protection contre les risques et une classification des événements de marché.

Au cours du projet pilote de sept mois mené en coopération avec l'ISA et l'IIA, l'application de la technologie Fintica AI visait à tirer parti des capacités de l'ISA en matière d'outils de pointe pour la criminalistique de l'IA, afin de poursuivre le développement de technologies israéliennes de pointe pour le secteur financier.

« Une technologie efficace de surveillance du marché reste un problème majeur sur les marchés de capitaux », a déclaré Philippe Metoudi PDG de Fintica AI. « Dans le monde entier, les équipes de surveillance des bourses utilisent des systèmes de surveillance qui génèrent encore un niveau élevé de fausses alertes positives nécessitant ainsi une intervention manuelle importante. Fintica AI vise à réduire drastiquement ce taux de faux positifs permettant ainsi de concentrer l'attention de l'équipe sur les transactions les plus suspectes et les zones dignes d'intérêt. »

À propos de Fintiaca AI Ltd.

Fintica AI est une entreprise israélienne de Fintech & Deeptech qui construit une IA autonome de nouvelle génération pour les marchés de capitaux.

L'entreprise améliore la détection des anomalies de données et renforce l'analyse prédictive pour l'infrastructure des marchés et développe des outils uniques d'aide à la décision en matière d'investissement et de risque basés sur l'IA et des flux de données de marché intelligents associés pour les gestionnaires d'investissement et les fournisseurs de données mondiaux.

L'entreprise a son siège à Tel Aviv et est présente à Zurich, Hong Kong et New York.

Pour en savoir plus : www.fintica-ai.com ou courriel : [email protected]

SOURCE Fintica AI, Ltd.