FIQUE ANSIOSO PELA CHEGADA DO INVERNO EM ABU DHABI

Seja você fã de cultura ou esportes, especialista em gastronomia, caçador de adrenalina ou amante da música, Abu Dhabi preparou uma programação de inverno que deixará você ansioso pela chegada da estação. Prepare-se para abraçar a irresistível ansiedade pela chegada do inverno.

"Can't Wait to Winter" apresenta a superestrela indiana Ranveer Singh, a atriz sino-americana Liu Yifei e a lendária dupla cômica da região do Golfo Dawood Hussein e Hasan Al Ballam, que compartilharão seus itinerários repletos de cultura, aventura, relaxamento, delícias culinárias e compras em Abu Dhabi.

A empolgante programação do Calendário de Dhabi transborda durante a temporada de inverno, com o retorno dos Jogos da NBA em Abu Dhabi, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 e a Semana do UFC Showdown, além do festival de música Hyperound K-Fest, os shows dos cantores Robbie Williams e Arijit Singh e as apresentações teatrais "Hamilton" e "Disney on Ice".

Este inverno promete emoção tanto para os amantes de aventuras quanto para as famílias, com dias repletos de adrenalina, incluindo emocionantes passeios nas dunas do deserto, motocross em quadriciclos e centros de aventura internos como CLYMB, Circuit X e Adrenark, além do Snow Abu Dhabi e do SeaWorld Abu Dhabi, inaugurado recentemente.

Os visitantes que buscam inspiração pode mergulhar na arte e na cultura no icônico Louvre Abu Dhabi, explorar o patrimônio dos Emirados em Qasr Al Hosn e na House of Artisans ou descobrir o espírito de Abu Dhabi em Qasr Al Watan, onde conhecimento e tradição se entrelaçam.

Aqueles que desejam tranquilidade e relaxamento podem aproveitar o Saad Beach Club ou uma das várias praias intocadas de Abu Dhabi. Aproveite o nascer do sol andando de caiaque pelos manguezais ou desfrute de um pouco mais de serenidade com um refúgio particular na Ilha Nurai.

Para mais informações sobre o inverno em Abu Dhabi, acesse: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/winter.

Para saber mais sobre os próximos eventos em Abu Dhabi, acesse: https://visitabudhabi.ae/en/events.

Sobre o The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi – (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi e seus setores criativos, alimentando o progresso econômico e ajudando a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como um grande destino internacional, o DCT Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e utilizar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar a cultura e o turismo.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, pelo patrimônio e pela paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências incomparáveis, representadas por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para obter mais informações sobre o DCT Abu Dhabi e o destino, acesse tcaabudhabi.ae e visitabudhabi.ae

Contato para a imprensa — Hayley Fletcher, [email protected], +44 (0)7969 841 486

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2218943/Abu_Dhabi_Dawood_Hussein_left_and_Hasan_Al_Ballam_right.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2218946/Abu_Dhabi.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2218947/Abu_Dhabi_Liu_Yifei.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2218948/Abu_Dhabi_Ranveer_Singh.jpg

FONTE The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

