Fireaway obtient l'homologation de type et la certification européenne et britannique relative aux équipements marins pour les systèmes d'extinction d'incendie par aérosols condensés Stat-X® à l'issue de l'évaluation MSC.1/Circ.1270

Trois certificats délivrés par Bureau Veritas autorisent l'usage dans les environnements maritimes réglementés par la convention SOLAS pour les navires sous pavillon mondial, européen et britannique.

MINNETONKA, Minn., 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc. a annoncé aujourd'hui que ses systèmes d'extinction d'incendie par aérosol condensé Stat-X® ont reçu l'approbation de type de Bureau Veritas à l'issue d'une évaluation conforme à la MSC.1/Circ.1270. Trois certificats couvrant les marchés mondial, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

Le certificat d'approbation de type de Bureau Veritas (23277/D1 BV) confirme que les systèmes Stat-X sont conformes aux exigences de la convention SOLAS 74 (telle que modifiée), du code FSS, des codes HSC de 1994 et 2000 et de la circulaire MSC.1/Circ.1270 de l'OMI. Il est valable jusqu'au 22 octobre 2030. Un certificat d'examen CE de type (81823/A0 MED) a été délivré en vertu de la directive 2014/90/UE relative aux équipements marins, soutenant le marquage « barre à roue » pour les navires battant pavillon de l'UE et valable jusqu'au 8 avril 2031. Un certificat britannique d'examen de type (81824/A0 UK) a été délivré par Bureau Veritas conformément aux Merchant Shipping (Marine Equipment) Regulations 2025, avec l'agrément de la Maritime & Coastguard Agency, et est également valable jusqu'au 8 avril 2031.

« Cette approbation confirme que les systèmes Stat-X répondent aux critères d'évaluation définis pour une utilisation dans les applications marines soumises aux exigences de la Convention SOLAS », a déclaré Lance Harry, P.E., président et directeur général de Fireaway Inc. « Elle témoigne également du processus structuré par lequel la validation des performances, l'évaluation technique et la certification se rejoignent dans la pratique ».

Cette homologation concerne 15 modèles de générateurs des séries E (à démarrage électrique) et T (à démarrage thermique), qui ont été évalués pour les espaces clos accueillant des machines marines. Elle confirme que la conception du système Stat-X satisfait aux exigences d'évaluation applicables. Les installations spécifiques aux navires restent soumises à l'examen et à l'autorisation des sociétés de classification et des administrations du pavillon, conformément aux conditions spécifiques du projet.

Les systèmes par aérosols condensés Stat-X sont conçus pour être utilisés dans des environnements fermés et présentant des risques spéciaux où des solutions d'extinction compactes et non conductrices d'électricité sont nécessaires. Ces systèmes peuvent être utilisés dans toute une série d'espaces maritimes, y compris les compartiments accueillant les machines, les armoires de commande et les boîtiers d'équipement auxiliaire. Les certifications des marchés de l'UE et du Royaume-Uni étant désormais en place, ainsi que l'approbation de type BV, Stat-X est en mesure de s'engager plus largement dans les projets régis par la convention SOLAS dans le monde entier.

À propos de Fireaway Inc.

Fireaway Inc. fabrique les systèmes d'extinction d'ncendie par aérosol Stat-X, reconnus dans le monde entier pour leur technologie de protection contre l'incendie à base d'aérosol, très efficace et respectueuse de l'environnement. Ses solutions de détection UltraSense améliorent les capacités d'analyse du système, assurant une identification plus rapide des dangers, des temps de réponse plus courts et une protection plus proactive dans les environnements à haut risque partout dans le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.ultrasense.net ou www.statx.com.

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