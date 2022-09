Fireblocks dépasse les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, consolidant son statut de centaure SaaS

Fireblocks fait désormais partie d'un rare sous-ensemble rare de startups licornes affichant des revenus récurrents à 9 chiffres ; sa performance reflète l'adoption à grande échelle des actifs numériques dans l'économie Web3

NEW YORK, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ), une plateforme conviviale de création de produits novateurs sur la chaîne de blocs et de gestion des opérations quotidiennes de cryptographie, a annoncé aujourd'hui que ses revenus annuels récurrents (ARR) de 2022 ont dépassé les 100 millions de dollars, et ce seulement quatre ans après la création de la société et trois ans après la mise en marché de son premier produit. Grâce à cette réalisation, Fireblocks rejoint le rang d'entreprises telles que Slack et Twilio dans un rare sous-ensemble de licornes SaaS qui ont atteint ce jalon commercial convoité en moins de cinq ans.

Fireblocks Co-founders Michael Shaulov, Idan Ofrat, Pavel Berengoltz

Fondé avec pour mission de permettre à chaque entreprise de prendre en charge les actifs numériques et les cryptomonnaies de façon simple et sécurisée, Fireblocks connaît une croissance explosive alimentée par l'intérêt considérable que portent les plus grandes banques, marques de consommation, sociétés de jeux, sociétés fintechs, startups et entreprises au monde envers la finance décentralisée, la blockchain et les technologies Web3.

« Pour l'industrie des actifs numériques, 2022 a été une année de consolidation et de croissance phénoménale, a déclaré Michael Shaulov, co-fondateur et PDG de Fireblocks. Un volume sans précédent d'entreprises ont fait leur entrée sur le marché, y compris des sociétés fintechs, des startups Web3, des banques et des prestataires de paiement. Grâce à la technologie de conservation et de gestion de trésorerie alimentée par le calcul multipartite sécurisé de Fireblocks, qui est devenue l'une des infrastructures les plus fondamentales de l'écosystème des actifs numériques, nous avons vu de nos propres yeux l'innovation des sociétés fintechs, des startups Web3, des banques et des prestataires de paiement qui lancent diligemment de nouveaux produits d'actifs numériques sur le marché. Nous continuerons de développer nos gammes de produits sécurisés et évolutifs pour répondre à cette demande du marché et soutenir chaque entreprise qui se joint à l'économie décentralisée. »

« La croissance de Fireblocks témoigne de la qualité de son produit et du dévouement de son équipe, a affirmé Michelle Bailhe, associée chez Sequoia. Fireblocks continuera de gagner en importance à mesure que la cryptographie s'intègre de plus en plus dans l'infrastructure financière mondiale. Ceci permettra aux organisations de fournir des produits de cryptographie sécurisés aux clients du monde entier, des sociétés de cryptographie et de fintech aux grandes institutions financières. »

Fireblocks est la seule plateforme qui élimine un seul point de défaillance et protège les actifs numériques contre les cyberattaques, la collusion interne et l'erreur humaine au moyen d'une approche de sécurité à plusieurs couches en instance de brevet. À mesure que l'utilisation des actifs numériques et de la cryptographie se généralise, la technologie MPC-CMP de Fireblocks est largement adoptée par des institutions et des startups de pointe parmi les plus reconnues au monde, y compris BNP Paribas, Six Digital Exchange, ANZ Bank, FIS, Checkout.com, MoonPay, Animoca Brands et Wirex. En 2022, plus de 1 500 organisations ont déployé la technologie de Fireblocks pour protéger les fonds des clients et des investisseurs, renforcer la sécurité des actifs numériques et simplifier les opérations de cryptographie quotidiennes.

« Pour l'essentiel, les organisations – des startups aux entreprises – tendent la main à Fireblocks afin de maximiser la sécurité de leur pile technologique, de façon à ce qu'elles puissent se concentrer sur leurs compétences de base : créer des services et des produits novateurs pour leurs clients, tout en maintenant l'agilité et la capacité de réagir rapidement aux vents contraires, a expliqué Idan Ofrat, directeur de la technologie et co-fondateur de Fireblocks. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous nous engageons à fournir cette même solution sécurisée, conviviale et évolutive aussi bien aux nouveaux venus émergents du marché que pour les cas d'utilisation tels que l'émission de stablecoin, la gestion de trésorerie NFT et les paiements cryptographiques. »

« Fireblocks offre une infrastructure essentielle à un large éventail d'organisations qui cherchent à développer leurs opérations d'actifs numériques, y compris les sociétés de jeux, les entreprises fintechs, les banques et d'autres entreprises encore, a indiqué Arjun Balaji, associé en investissement chez Paradigm. Chez Paradigm, nous nous engageons à soutenir les organisations comme Fireblocks qui habilitent les développeurs et, au bout du compte, rendent le Web3 plus convivial et sécurisé. »

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme d'entreprise offrant une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux bureaux de négociation et aux fonds spéculatifs d'augmenter les opérations d'actifs numériques en toute sécurité grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur MPC. Fireblocks dessert plus de 1 500 institutions financières, a sécurisé le transfert de plus de 3 billions de dollars d'actifs numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs en stockage et en transit. Certains des plus grands bureaux de négociation ont adopté les produits de Fireblocks, parce que ce sont les seules solutions appréciées à la fois par les directeurs de la sécurité de l'information et les équipes d'opérations. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fireblocks.com .

