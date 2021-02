Fireblocks et First lancent une infrastructure institutionnelle Diem pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels

Ce partenariat vise à offrir une solution clé en main sécurisée pour accepter les paiements Diem

NEW YORK, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks et First ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un portefeuille et d'une infrastructure sécurisés permettant aux institutions financières de se connecter facilement au réseau Diem pour faciliter les transactions et permettre à leurs clients d'utiliser Diem comme mode de paiement dans le cadre des expériences de consommation actuelles.

Alors que Diem Association prépare le lancement, on s'attend à ce que de nombreux fournisseurs de services financiers comme des banques, des bourses, des fournisseurs de solutions de paiement, des portefeuilles électroniques et bien d'autres envisagent d'intégrer Diem dans leur offre actuelle. Les institutions et les entreprises de fintech qui cherchent à intégrer le réseau Diem doivent mettre au point une technologie appropriée capable d'héberger le nouveau système de paiement et doivent obtenir le titre de fournisseurs de services d'actifs virtuels.

« Grâce à ses monnaies virtuelles, Diem est prête à favoriser une adoption plus large des cryptomonnaies; pour ce faire, elle devra démontrer les plus hauts niveaux de sécurité pour les paiements en temps réel et garantir la sécurité des fonds et des données financières de ses utilisateurs, a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. Pour accélérer l'adoption des paiements Diem, Fireblocks s'est associé à First afin de fournir une plateforme facile à utiliser aux fournisseurs titulaires d'une licence voulant lancer des services intégrant Diem. »

Fondée en 2017, First a mis au point la première plateforme mondiale de paiement numérique en tant que service. Celle-ci permet aux grands commerçants, aux fournisseurs de solutions de paiement et aux acquéreurs d'accepter et de traiter les paiements Diem ou en Stablecoins. Cette plateforme est une solution clé en main qui couvre tous les aspects du paiement, y compris la gestion et la conformité des transactions et des liquidités.

Grâce à sa grande expertise dans les domaines des paiements, de la gestion des liquidités et de la blockchain ainsi qu'au portefeuille basé sur des calculs multipartites sécurisés (MPC) et à l'infrastructure de réseau de Fireblocks, First élimine la complexité de la blockchain de Diem et de la connectivité des fournisseurs de services d'actifs virtuels pour que les clients puissent commencer à travailler avec les monnaies de Diem sur le mainnet dès le premier jour.

« Nous croyons qu'il faut révolutionner les paiements, et ça commence avec Diem, a déclaré Ran Goldi, PDG de First. Alors que les dépositaires, les services de portefeuille, les bourses, les fournisseurs de services de paiement et les autres fournisseurs de services d'actifs virtuels se préparent à l'arrivée du réseau Diem, nous sommes ravis de travailler avec Fireblocks pour offrir aux fournisseurs de services d'actifs virtuels tout ce dont ils ont besoin en matière de gestion des risques, de communication en chaîne/hors chaîne ou encore de liquidation. »

Fireblocks est une plateforme de niveau entreprise qui fournit une infrastructure sécurisée pour le transfert, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux bureaux de négociation et aux fonds spéculatifs d'étendre en toute sécurité leurs opérations liées aux actifs numériques grâce au réseau et à l'infrastructure de portefeuille MPC de Fireblocks. Fireblocks a assuré le transfert de plus de 300 milliards de dollars d'actifs numériques et offre une police d'assurance unique qui couvre les actifs stockés et en transfert. Pour en savoir plus, consultez le site www.fireblocks.com.

First bâtit l'avenir de l'économie des actifs numériques. L'entreprise a mis au point la première plateforme mondiale de paiement numérique pour les commerçants, les fournisseurs de paiement et les acquéreurs afin qu'ils puissent accepter facilement et en toute sécurité les paiements numériques effectués au moyen de Diem, de monnaies numériques de banques centrales (MNBC) et de Stablecoins. https://www.firstdag.com/

