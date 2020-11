Fireblocks lève 30 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B mené par Paradigm

Fred Ehrsam rejoint le conseil d'administration de Fireblocks alors que l'entreprise cherche activement à étendre sa présence sur les principaux marchés mondiaux

NEW YORK, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait collecté 30 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B, ce qui porte sa collecte de fonds cumulée à 46 millions de dollars. C'est Paradigm (https://www.paradigm.xyz) qui a mené ce cycle, avec la participation d'investisseurs existants tels que Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG), et Cedar Hill Capital. L'arrivée de Fred Ehrsam au conseil d'administration de Fireblocks coïncide avec l'achèvement de ce cycle de financement. Ehrsam est le co-fondateur et associé directeur de Paradigm, mais il est également co-fondateur de Coinbase.

« Fireblocks est devenu le point de référence pour toute entreprise qui cherche à développer de nouvelles opérations dans le domaine des actifs numériques ou à étendre les activités existantes », a déclaré M. Ehrsam. « L'extraordinaire croissance du réseau Fireblocks et de son équipe au cours de l'année dernière témoigne de la valeur considérable qu'ils ont débloquée pour les entreprises et la clientèle institutionnelle. Au-delà de la conservation, Fireblocks a créé un backend de cryptage simple pour tout, des fonds spéculatifs aux plates-formes fintech, afin de se connecter directement aux données cryptographiées et d'être en mesure d'accéder à chaque lieu de négociation, fournisseur de liquidité, bureau de prêt, contrepartie et application crypto-native dans l'écosystème. »

Depuis son lancement en juin 2019, Fireblocks a facilité le transfert de plus de 150 milliards de dollars d'actifs numériques pour des entreprises et des clients institutionnels en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. En utilisant le réseau et l'infrastructure de portefeuille basé sur les PPM de Fireblocks pour la conservation et le règlement sécurisés, des entreprises comme Revolut, Celsius, BlockFi, PrimeTrust, Genesis, Nexo et bien d'autres, ont pu se développer ou lancer de nouveaux services d'actifs numériques en toute sécurité. Aujourd'hui, le réseau Fireblocks compte plus de 160 participants institutionnels actifs, dont certains des plus grands fournisseurs de liquidités, tels que B2C2, Galaxy, Amber et Three Arrows.

« En éliminant les complexités et les coûts associés au lancement et à l'expansion de nouveaux flux commerciaux traitant actifs numériques et cryptomonnaies, nous avons constaté une augmentation de 533 % de la croissance de la clientèle au troisième trimestre, ainsi qu'une attraction et une adoption par certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes du secteur financier », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « Le marché des actifs numériques évolue rapidement et de manière simultanée, partout dans le monde. Grâce à cette nouvelle injection de capitaux, nous pourrons continuer à accroître nos talents internes en matière de recherche et de développement, de marketing et de vente afin de continuer à repousser les limites de l'innovation concernant les produits et celles de la croissance de la clientèle dans des régions géographiques clés. »

Pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise, Fireblocks a élargi son équipe, en accueillant Matt Maloney, de Cisco, en tant que vice-président des ventes mondiales de Fireblocks. L'entreprise procédera à des recrutements stratégiques clés dans le domaine des produits, de l'ingénierie et du succès client.

Au cours de l'année prochaine, Fireblocks prévoit de continuer à étendre ses services à l'échelle mondiale, en s'efforçant de favoriser les innovations dans le domaine des paiements, des opérations bancaires et des transactions numériques ainsi que de faire progresser la sécurité de l'écosystème des actifs numériques.

Pour plus d'informations sur les possibilités d'emploi, veuillez consulter le site : www.fireblocks.com/careers

Fireblocks est une plate-forme de niveau entreprise qui fournit une infrastructure sécurisée pour le déplacement, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux pupitres de négociation et aux fonds spéculatifs d'étendre en toute sécurité leurs opérations sur les actifs numériques grâce au réseau Fireblocks et à l'infrastructure de portefeuille basée sur les PPM. Fireblocks a assuré le transfert de plus de 150 milliards de dollars d'actifs numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs en stockage et en transit. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.fireblocks.com.

