Firexo : la lutte contre l'incendie révolutionnée grâce à un nouveau liquide qui change la donne

Un nouveau liquide pouvant éteindre rapidement toutes les classes de feu (A, B, C, D, E et F)

Respectueux de l'environnement, refroidit au touché et requiert de petits volumes pour éteindre un feu

Le temps nécessaire pour éteindre un incendie a été drastiquement réduit grâce au lancement mondial de Firexo.

Lors d'un essai, neuf litres de liquide ont éteint un incendie de voiture en 53 secondes seulement, alors que les méthodes classiques réclament jusqu'à une heure et 1 800 litres d'eau.

En outre, Firexo est la seule solution capable d'éteindre toutes les classes de feu (A, B, C, D, E et F). Firexo éteint les feux d'origine électrique, de carburant, de gaz, de mazout, de métaux et de matières combustibles solides.

Des pompiers professionnels au grand public à travers le monde, chacun sera en mesure d'utiliser Firexo sans avoir à se demander quel extincteur correspond à quel type de feu.

Firexo est également respectueux de l'environnement - le liquide non toxique est fabriqué à partir d'ingrédients naturels ; il est biodégradable et a un PH neutre. Il refroidit les matériaux à une température où ils peuvent être manipulés, provoque moins de débris et requiert de petits volumes pour éteindre un feu.

Un deux roues d'intervention rapide pourrait être envoyé pour combattre tout type d'incendie et contenir suffisamment de liquide pour éteindre jusqu'à trois voitures, comme en témoigne la moto de démonstration de Firexo.

À l'heure actuelle, jusqu'à trois véhicules de pompiers avec leurs équipes peuvent être déployés pour lutter contre un incendie de voiture. Ils sont également susceptibles de déployer de la mousse en plus de l'eau, ce qui nuit à l'environnement et réclame une autorisation préalable, pour que les pompiers puissent en faire usage.

Au cours du dernier exercice, les services d'incendie et de secours en Angleterre sont intervenus 564 827 fois, soit une hausse de un pour cent par rapport à l'année précédente, ce qui illustre la nécessité d'une solution pour gagner du temps[1].

Les délais actuels de lutte contre l'incendie ne permettent pas de protéger suffisamment les immeubles de bureaux contre les dégâts qu'il peut provoquer avant qu'il ne soit éteint. Il est très dur pour une entreprise de se remettre d'un terrible incendie - en fait, 80 % des entreprises font faillite dans les 18 mois suivant un incendie de grande ampleur[2]. Les pompiers et les entreprises équipés de Firexo pourraient nettement réduire ce pourcentage.

Dave Breith, le PDG de Firexo, a déclaré : « Les délais actuels pour éteindre un incendie, quel qu'il soit, sont trop longs. Les personnes qui ont perdu des actifs, des objets de valeur, des biens immobiliers, des placements et, par-dessus tout, des êtres chers, peuvent en témoigner. La capacité de Firexo à sauver des vies est évidente. »

« Firexo peut être placé dans tous les endroits où l'on trouve des extincteurs et utilisé par les pompiers professionnels comme par les personnes chez elles en cas de nécessité absolue, des petits incendies aux feux de forêt. La révolution globale en matière de lutte contre les incendies est là et ses possibilités sont infinies. »

Firexo sera disponible sous quatre formes différentes : en sachet, pour lutter contre les feux de cuisson ; en spray, plus petit pour les petits incendies ; des extincteurs de trois tailles différentes, destinés aux particuliers et aux PME ; et des blocs, destinés aux grandes entreprises et aux services d'incendie. Des contrats de licence mondiaux sont également disponibles.

À propos de Firexo

Firexo s'attache à protéger la vie en fournissant une méthode plus efficace et sûre pour éteindre rapidement tout type de feu. Qu'il s'agisse d'éteindre des incendies chez soi, en extérieur ou dans une entreprise, il offre la solution la plus efficace du marché.

Pour en savoir plus sur Firexo, rendez-vous sur https://firexo.com/.

