Firma de blockchain PLMP Fintech obtém contrato multimilionário para reformular o setor de logística da Indonésia

CINGAPURA, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A empresa de blockchain de Cingapura PLMP Fintech assinou um memorando de entendimento (MDE), nesta tarde, com a Agência da Zona de Livre Comércio e Porto Livre de Batam e com a firma Central Distribusi Batam da Indonésia para o desenvolvimento de um projeto multimilionário em parceria com o Ministério do Comércio, que objetiva reformular todo o setor de logística do país, começando com a maior ilha da Província de Riau.

A fase-piloto terá a implementação em Batam do protocolo de blockchain Creatanium, próprio da PLMP Fintech, para padronizar o processo de negociação entre compradores e vendedores de commodities agrícolas. "As duas partes vão se beneficiar de um processo simplificado, em que as ofertas de preços e negociações são conduzias de forma aberta e transparente", disse Clayton Ong, indicado para o cargo de gerente de País da firma de tecnologia, para supervisionar as operações, conforme elas forem gradualmente ampliadas para toda a Indonésia.

Com uma das maiores populações do mundo e um território desafiador, que engloba milhares de ilhas e hectares de selvas, a Indonésia pode fazer o melhor uso da plataforma de rastreamento baseada em blockchain, para transformar sua cadeia de suprimento morosa em uma máquina eficiente. "Nossas soluções irão possibilitar atualizações em tempo integral da localização exata dos produtos em movimento, para impedir atrasos e otimizar todo o processo", explicou a cofundadora da PLMP Fintech Kym Kee, durante sua apresentação.

O setor de logística da Indonésia exerce um impacto significativo no PIB do país, com custos que podem ser mais do que o dobro dos praticados em países vizinhos, com instabilidades também em nível nacional. Onde as ineficiências em transporte e entrega de mercadorias em certos territórios resultam em aumentos de preços para produtos básicos como arroz e açúcar, as soluções de blockchain da PLMP Fintech podem trazer a transparência e a rastreabilidade necessária para criar condições favoráveis.

O projeto é parte da visão da PLMP Fintech de desenvolver um forte ecossistema de blockchain, que se tornou único pelo uso de seu próprio protocolo e de uma fonte diversificada de receitas, de soluções tecnológicas a ativos digitais. Com suporte de diversos projetos já em andamento no Sudeste Asiático, o último dos quais em Batam, e pela confiança do mercado, a moeda digital Creatanium, própria da empresa, já superou a paridade com o dólar americano em menos de um ano de seu lançamento, em maio de 2018.

Para perguntas da mídia, contate:

PLMP Fintech

media.comms@creataniumblockchain.com

(+65) 9420 6535

FONTE PLMP FinTech

