Firma Risen Energy je blízko k podpísaniu kontraktu na uskutočnenie projektu skonštruovania zariadenia vo Vietname s kapacitou 250 MW

Spoločnosť pokračuje vo svojej skvelej práci na trhu v zámorí

NINGBO, Čína, 17. júla, 2020 /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd. (označenie na Šen-čenskej burze:300118) nedávno oznámila, že spoločnosť poskytne služby stavebného inžinierstva pre štyri z piatich projektov Xinghaiskej skupiny (celkovo 250 MW) v Loc Ninh, vo Vietname, a to v termíne do tohto decembra. Zariadenie, jeden z najväčších súkromne financovaných projektov stavebného inžinierstva na svete, pomôže spoločnosti, ak bude úspešne zapojené, zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na vietnamskom trhu.

Vietnam je spomedzi krajín v juhovýchodnej Ázii najlepším miestom pre využívanie solárnej energie a to vzhľadom na priame slnečné svetlo, ktoré tu je dostupné 2000 až 2500 hodín za rok, hoci horúce a vlhké prostredie v krajine zvyšuje latku pre kritéria dosiahnutia stabilnej činnosti jednotlivých súčiastok. Firma Risen Energy bude za účelom zaistenia si úspešnosti poskytovať v rámci projektu vysoko spoľahlivé súčiastky Jaegeru, ktoré sú odolnejšie voči poškodeniu svetlom a teplom. Navyše, súčiastky by mali znížiť náklady na energiu a zvýšiť príjem energie z generátora.

Firma Risen Energy ako jeden z prvých poskytovateľov fotovoltaických produktov a služieb, ktorý začal podnikať na vietnamskom trhu, rýchlo implementoval stratégiu, ktorá sa zameriava na lokalizáciu zdrojov, nábor miestnych talentov a zakladaní miestnych značiek. Vďaka tejto stratégii postupne firma získavala väčší počet zákaziek. Spoločnosť na základe ukončených projektov dala o sebe vedieť v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Južnej Amerike a Austrálii. Najvýraznejšie sú však jej skvelé výsledky, ktoré dosiahla na trhu v Nepáli, Bangladéši, Kazachstane a Malajzii vďaka ekonomickej stratégii čínskej vlády tzv. Belt and Road.

Firma Risen Energy komentovala spoluprácu nasledovne, "Sme nadšení z toho, že na tomto projekte môžeme spolupracovať so Xinghaiskou skupinou. Táto spolupráca nielenže viac posilní pozíciu spoločnosti na vietnamskom trhu, ale taktiež podporí vývoj v oblasti čistej energie vo Vietname a juhovýchodnej Ázii. Pokúsime sa naplno využiť naše silné stránky, aby sme dosiahli diverzifikované potreby zákazníkov po celom svete a poskytli im tak fotovoltaické produkty a služby vyššej kvality."

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd