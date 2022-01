Firma SIGA rozpoczyna działalność w Luksemburgu, wspierając cyberbezpieczeństwo OT infrastruktury krytycznej i centrów produkcyjnych w Europie

„Wykroczenie poza płaszczyznę bezpieczeństwa sieci do poziomu zero jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem cybernetycznym naszych węzłów produkcyjnych i infrastruktury krytycznej. Serdecznie witamy SIGA w Luksemburgu i dążymy do przyspieszenia oddziaływania firmy w całej Unii Europejskiej" - Francois Thill, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i cyfrowego.

Międzynarodowy rynek cyberbezpieczeństwa, wyceniony w 2020 roku na 183,34 mld USD, w latach 2021-2030 odnotuje CAGR w wysokości 11,6%. Analitycy przewidują, że do 2030 roku osiągnie on wartość 539,78 mld USD (Research and Markets, 6 października 2021). Luksemburg stanowił naturalny wybór na europejską siedzibę SIGA z uwagi na to, że został niedawno uznany za drugą najbardziej integracyjną gospodarkę na świecie oraz drugą na świecie pod względem dostępu do rynku i infrastruktury.

Coraz szybsze tempo cyberataków na infrastrukturę stwarza zwiększone ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego i gospodarczego przemysłu i społeczeństwa oraz zmusza CISO do przewidywania ryzyka ze strony osób trzecich. Wypadki mogą być tak samo katastrofalne w skutkach jak ataki, co tak dobrze pokazał Czarnobyl. Wysoka skuteczność wykrywania poziomu zerowego początkowych ataków i wypadków stanowi unikalną wartość dodaną do systemu zarządzania ryzykiem cybernetycznym.

Podobnie jak w przypadku każdego systemu podłączonego do internetu, CISO muszą odpowiednio zabezpieczyć swoje przemysłowe systemy sterowania. Przemysłowe procesy fizyczne są jednak często pomijane w tym zadaniu, ponieważ wiążą się one ze starszymi systemami o znaczeniu krytycznym i zależą w dużym stopniu od niskopoziomowej infrastruktury czujników/elementów wykonawczych.

Misją SIGA w Europie jest rozszerzenie zasięgu działania w celu zabezpieczenia integralności krytycznych procesów OT poprzez udostępnienie monitoringu wspomaganego sztuczną inteligencją i dogłębnej świadomości operacyjnej. Unikalne rozwiązanie SIGA oparte na uczeniu maszynowym jest przystosowane do monitorowania najbardziej wiarygodnego poziomu danych procesowych w każdym środowisku operacyjnym, warstwy fizycznej, i wykrywania anomalii, które wskazują na cyberataki lub błędy operacyjne.

Misją firmy SIGA, realizowaną poprzez rozwiązanie SigaGuard, jest zabezpieczenie integralności krytycznych procesów fizycznych OT poprzez dostarczanie monitoringu wspomaganego przez sztuczną inteligencję i odkrywanie dogłębnej percepcji operacyjnej dla bezpiecznej, pewnej, produktywnej i nieprzerwanej pracy. Technologia SIGA obejmuje kompleksowy system wykrywania anomalii procesowych, który monitoruje krytyczne aktywa za pomocą analizy predykcyjnej opartej na sygnałach elektrycznych LEVEL 0 ICS i sztucznej inteligencji. Jest to autonomiczne i inteligentne rozwiązanie „poza pasmem" i nie można się do niego włamać ani nim manipulować.

„SIGA zdecydowała się na Luksemburg jako strategiczną bramę do Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu partnerów z House of DeepTech i ministerstwa możemy przyspieszyć realizację prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i skali komercyjnej" - Amir Samilioff, dyrektor generalny SIGA OT Solutions.

Wśród inwestorów SIGA są PureTerra Ventures, holenderski fundusz, który specjalizuje się w inwestycjach w wodę i infrastrukturę, AWZ Ventures, SIBF, Moore Strategic Ventures oraz niemiecki producent systemów elektrycznych i sterujących Phoenix Contact.

Poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami z branży automatyki przemysłowej SIGA zamierza wykorzystać potencjał swoich klientów z branży energetycznej, naftowej i gazowej, wodociągowej, centrów danych oraz przemysłu ciężkiego i wytwórczego.

SIGA OT Solutions

SIGA OT Solutions jest izraelską firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie OT, która świadczy usługi ochrony cybernetycznej infrastruktury krytycznej i aktywów przemysłowych. Technologia SIGA wykorzystuje kompleksowy system wykrywania anomalii procesowych, który monitoruje krytyczne aktywa za pomocą sztucznej inteligencji opartej na sygnałach elektrycznych LEVEL 0 ICS. https://www.sigasec.com

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=d80215KSnlE

SOURCE Siga OT Solutions