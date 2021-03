Firmenich Belgique, leader en matière d'égalité professionnelle, devient la première entreprise en Belgique à atteindre le niveau supérieur de la certification EDGE

« Je suis très fier que Firmenich soit la première entreprise de Belgique à avoir atteint la certification EDGE Move. Firmenich franchit une étape de plus dans l'égalité des genres au travail en remplissant les critères exigeants de cette certification qui valorise nos efforts continus d'amélioration. » déclare Vincent Bertiaux, Directeur Général de Firmenich Belgique. « EDGE récompense nos avancées concrètes en matière d'égalité professionnelle partout où nous sommes présents, nous reconnaissant comme un employeur de choix et un partenaire de confiance pour nos clients. Avec les 43% de femmes qui composent la direction en Belgique, nous sommes bien au-dessus de la moyenne nationale de 32%. »

« Le remarquable bond en avant que Firmenich Belgique a fait en deux ans, en passant du premier au deuxième niveau de la certification, EDGE Move, démontre que des actions menées avec intention, priorisées et mesurées accélèrent indéniablement les progrès vers l'équilibre, la diversité et l'inclusion. » déclare Aniela Unguresan, co-fondatrice de la Fondation EDGE. « Plus précisément, la certification EDGE Move illustre les progrès de l'entreprise en termes de représentation des genres, ainsi que les résultats d'une gestion proactive de l'équité salariale au sein des principaux pays dans lesquels elle opère. »

« En tant que meilleur employeur de son secteur, Firmenich continue de définir les standards de l'excellence. Depuis notre première certification mondiale EDGE en 2018, nous avons franchi des étapes importantes. Nous sommes passés de l'absence d'écart de rémunération entre les genres dans le monde entier à la mise en place systématique de viviers de talents diversifiés », a déclaré Madeleine Renninger, Directrice des ressources humaines de Firmenich Belgique. « Je suis très fière de ce que nous avons accompli. Nous souhaitons désormais mettre en place des mesures allant bien au-delà de l'égalité professionnelle. Nous voulons être plus inclusifs, c'est-à-dire permettre une représentativité et une mobilisation effectives des collaborateurs ayant des aptitudes, une origine ethnique, une origine socio-économique ou une orientation sexuelle différente. »

S'appuyant sur ces avancées, la nouvelle stratégie ESG de Firmenich repose sur des objectifs 2030 ambitieux, notamment l'égalité salariale dans les pays dans lesquels le groupe opère, la création de 5 000 postes à destination des jeunes, et 10 % de personnes en situation de handicap parmi les effectifs.

Il ressort de l'examen rigoureux mené par EDGE que Firmenich Belgique est un employeur engagé pour l'égalité des genres, avec des politiques permettant l'équité salariale, une culture d'entreprise inclusive et une évaluation très positive des collaborateurs concernant l'égalité des chances à l'embauche. La filiale Belgique affiche notamment un taux de retour à l'emploi des salariés ayant pris un congé maternité remarquable, sur ces dernières, 100% restent dans l'entreprise 12 mois après leur retour. Firmenich est ainsi déterminé à aider ses collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie privée, et ces excellents résultats témoignent du succès de son programme de congé parental, associé à des aménagements pour une meilleure flexibilité du travail.

La certification EDGE au niveau mondial implique une évaluation globale des données et des processus de Firmenich, ainsi qu'une enquête exhaustive auprès de ses employés dans le monde entier. À l'issue de cette évaluation stricte, Firmenich apparaît comme un employeur qui respecte et dépasse clairement les critères de certification en matière d'embauche, de rémunération, de taux de rétention, de développement et d'engagement de ses employés.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 milliards de CHF à fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com

Filiale de Firmenich, certififié EDGE Move au niveau global, Firmenich Belgique est engagé pour l'égalité entre les genres au travail.

About EDGE Certification

EDGE est le leader mondial de l'évaluation et de l'établissement de certification des entreprises en matière d'égalité des sexes. EDGE mesure le positionnement des entreprises en termes d'équilibre entre les sexes dans la chaîne de production, d'équité salariale, d'efficacité des politiques et des pratiques visant à assurer des flux de carrière équitables ainsi que l'intégration des différentes cultures. Lancé lors du Forum économique mondial en 2011, EDGE a été conçu pour aider les entreprises non seulement à créer un lieu de travail optimal pour les femmes et les hommes, mais aussi à en tirer profit. EDGE signifie "Economic Dividends for Gender Equality" et se distingue par sa rigueur ainsi que sur l'accent mis sur l'impact sur les entreprises. La méthodologie d'évaluation EDGE a été développée par la Fondation certifiée EDGE, qui continue à agir en tant que gardien de la méthodologie et des normes de certification EDGE. Sa branche commerciale, EDGE Strategy, travaille avec les entreprises pour les préparer à la certification EDGE. La clientèle diversifiée de EDGE Certification est composée de 200 grandes organisations dans 44 pays sur les cinq continents, représentant 29 secteurs différents et employant plus de 2,4 millions de personnes dans le monde. Plus d'informations sur edge-cert.org

