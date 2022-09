Firmenich nomme trois nouveaux Maîtres Parfumeurs d'exception

Cette distinction suprême récompense le plus haut niveau d'excellence et de réussite dans la création en parfumerie.

Genève, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande entreprise privée de parfums et de saveurs au monde, a nommé trois nouveaux Maîtres Parfumeurs : François-Raphaël Balestra, Wessel-Jan Kos et Haresh Totlani. Ils rejoignent ainsi le cercle restreint des maîtres parfumeurs de Firmenich dédié à la création de parfums pour les produits de grande consommation, dans les catégories Beauté et Maison, et intègrent un groupe d'élite qui ne compte à ce jour que neuf Maîtres Parfumeurs. Cette nomination récompense les parfumeurs qui ont atteint le plus haut niveau d'excellence et de réussite dans leur domaine, tout en faisant preuve de qualités de leadership exemplaire et d'un réel engagement pour porter les valeurs de Firmenich.

François-Raphaël Balestra, Maître Parfumeur Haresh Totlani, Maître Parfumeur Wessel-Jan Kos, Maître Parfumeur

« Grâce à l'innovation de Firmenich et notre compréhension approfondie des habitudes et des préférences des consommateurs, nous sommes capables de développer des parfums leaders sur le marché », a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. « Ce qui nous démarque toutefois, c'est l'étincelle de génie créatif de nos parfumeurs.

Leur maîtrise de l'art de la parfumerie est clé pour séduire les consommateurs et les faire succomber pour les marques et les produits de nos clients. Je suis ravi d'accueillir trois nouveaux Maîtres Parfumeurs chez Firmenich qui ont fait preuve de virtuosité dans leur domaine, de fidélité vis-à-vis de nos valeurs et qui sont de véritables modèles pour l'ensemble de la communauté des parfumeurs. »

Ilaria Resta, Présidente Global Perfumery, a commenté : « A eux trois, nos nouveaux maîtres parfumeurs ont plus de 80 ans d'expérience à la pointe de l'innovation en parfumerie, et leur parcours jusqu'à cette distinction témoigne de leur dévouement, de leur éthique de travail et de leur fort engagement envers leur art. Ils allient une créativité exceptionnelle à une maîtrise des technologies qui améliorent la performance des parfums, ainsi qu'une capacité innée à cerner les besoins de nos clients, en comprenant les attentes des consommateurs et en anticipant les futures tendances sur un marché complexe et en constante évolution. L'une des plus grandes missions des Maîtres est de laisser sur ce marché un héritage durable, grâce à des créations emblématiques qui résistent à l'épreuve du temps. Ils doivent également démontrer leur volonté de transmettre leur expérience aux jeunes générations pour former les futurs Maîtres parfumeurs. »

François-Raphaël Balestra, d'origine Suisse, a obtenu un master en génie chimique à l'EPFL, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a rejoint Firmenich en 1999. En parallèle de son rôle de parfumeur pour les produits de soin et d'entretien, créateur notamment des signatures olfactives des principaux produits de lessive dans le monde entier, il est Directeur de la Découverte des Nouveaux Ingrédients pour la Parfumerie chez Firmenich. Il y travaille en étroite collaboration avec la R&D sur la sélection de nouvelles générations de molécules et d'ingrédients issus de la biotechnologie à intégrer à la palette du parfumeur pour enrichir les créations en

parfumerie. Il a notamment collaboré à la création de Dreamwood™, une innovation en biotechnologie blanche inspirée du bois de santal, 100 % naturelle, 100 % carbone renouvelable et 100% biodégradable, et de Muguissimo™, une note de muguet exceptionnellement proche de la nature, issue de la chimie verte.

Sa vocation de parfumeur est née à l'âge de sept ans, lors de sa première visite dans les bureaux de Firmenich à Genève : il est le fils d'une laborantine en parfumerie aujourd'hui retraitée, qui a passé 40 ans dans l'entreprise. Sa fascination pour le travail des parfumeurs et la variété des matières premières l'ont naturellement dirigé vers le métier de parfumeur. « Mon inspiration vient en premier lieu des ingrédients, ils stimulent ma créativité, en particulier nos ingrédients exclusifs qui incarnent l'âme de Firmenich, ils expriment notre singularité, notre différence et notre quête de perfection », a-t-il indiqué.

Wessel-Jan Kos, originaire de Hilversum aux Pays-Bas, est la troisième génération d'une famille de parfumeurs après son père et son grand-père, un autodidacte. Sa carrière de parfumeur chez Firmenich s'étend sur plus de trois décennies. Diplômé de l'ISIPCA, la célèbre école française d'études en parfumerie, Wessel-Jan Kos est un parfumeur polyvalent qui compose des fragrances pour des produits de soins corporels et d'entretien de la maison de marques de renommée mondiale. Il a créé plus de 200 nouveaux produits par an au cours de la dernière décennie. La carrière de Wessel-Jan chez Firmenich l'a conduit aux quatre coins du monde : à Genève, Dubaï, Londres, Cologne et Princeton, aux États-Unis. Pendant ses années au Royaume-Uni, il a été Vice-Président de la British Society of Perfumers. Wessel-Jan a joué un rôle déterminant dans le développement de technologies de pointe pour lutter contre les mauvaises odeurs chez Firmenich, en apposant son nom sur plusieurs brevets. Il a également contribué à l'essor des ingrédients biotech au cours des dernières années, notamment le Z11 HD, 100 % biodégradable et 100 % renouvelable. « J'aime que mes parfums soient simples et directs, afin que les gens comprennent immédiatement ce que j'ai voulu créer », a-t-il précisé.

Haresh Totlani travaille chez Firmenich depuis 24 ans, à Genève, Singapour, Mumbai et Londres. Il a créé des parfums emblématiques pour de nombreuses marques leaders en Asie et en Europe, ainsi que pour des marques régionales et locales dans de nombreuses catégories : savons, gels douche, shampooings, lessives et adoucissants pour le linge. Haresh, originaire d'Inde, est diplômé de l'Université de Mumbai en génie chimique, et est également titulaire d'un diplôme de l'Executive MBA Program de Kellogg-HKUST. De 2012 à 2015, il a dirigé le Centre de Création de Firmenich en Inde, devenant le premier parfumeur à assurer cette fonction. Mentor pour de nombreux jeunes apprentis parfumeurs et évaluateurs de parfums, il a remporté le Patrick Firmenich Award en 2019 et en 2020, prix qui récompense son excellence créative et son utilisation exceptionnelle des ingrédients Firmenich pour élaborer des signatures olfactives uniques. Haresh Totlani croit que « les parfums changent la façon dont les gens se sentent. Ils les rendent heureux et confiants. »

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande société privée de parfums et de saveurs au monde ; elle a été fondée à Genève, en Suisse, en 1895, et est une entreprise familiale depuis 127 ans. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, de saveurs et d'ingrédients. Réputée pour sa recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une palette d'ingrédients large et de haute qualité, et des technologies exclusives, notamment la

biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich avait un chiffre d'affaires annuel de 4,7 milliards de francs suisses à fin juin 2022. Pour en savoir plus sur Firmenich, rendez-vous sur www.firmenich.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898601/Firmenich.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898602/Firmenich.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1898603/Firmenich.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

SOURCE Firmenich