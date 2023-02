Firmenich recebe reconhecimento máximo da EDGE no Brasil e no México por esforços acelerados em diversidade, equidade e inclusão

A Firmenich se torna a primeira empresa no México e a segunda no Brasil a obter certificação EDGE Lead

CIDADE DO MÉXICO e SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Firmenich, a maior empresa privada de fragrâncias e sabores do mundo, obteve a certificação EDGE Lead, o mais alto nível de certificação possível, no Brasil e no México por seus esforços em diversidade, equidade e inclusão. A Firmenich, que também garantiu a certificação Global EDGE Move em suas operações globalmente, é a primeira empresa no México e a segunda no Brasil a obter a certificação EDGE Lead. É a primeira vez que uma empresa de fragrâncias e sabores obtém essa certificação e, até o momento, apenas outras seis empresas em todo o mundo alcançaram esse nível.

Firmenich Receives Top-Recognition by EDGE in Brazil and Mexico for Accelerated Efforts on Diversity, Equity and Inclusion Firmenich Receives Top-Recognition by EDGE in Brazil and Mexico for Accelerated Efforts on Diversity, Equity and Inclusion Firmenich Receives Top-Recognition by EDGE in Brazil and Mexico for Accelerated Efforts on Diversity, Equity and Inclusion

Dividendos Econômicos para Igualdade de Gênero (em inglês: Economic Dividends for Gender Equality, EDGE) é o padrão líder global para igualdade de gênero no local de trabalho. A certificação requer uma avaliação externa rigorosa de quatro áreas principais: representação em toda a empresa; equidade salarial; eficácia das políticas e práticas para garantir fluxos de carreira equitativos; e a inclusão geral da cultura da empresa. As organizações podem progredir através dos vários níveis de certificação: EDGE Assess, EDGE Move, EDGEplus e EDGE Lead.

"Estou muito orgulhoso pelo fato da Firmenich ter garantido essas importantes certificações e continuar promovendo a igualdade de gênero sob os exigentes padrões de referência da EDGE para melhoria contínua", disse Gilbert Ghostine, CEO da Firmenich. "Ser a primeira e a segunda empresa a alcançar o mais alto nível de certificação EDGE no México e no Brasil, respectivamente, é uma prova do excelente trabalho de nossas equipes nesses países. Estamos focados em elevar o nível, sendo um empregador de escolha e um parceiro confiável e seguro para nossos clientes."

"A Firmenich continua a definir o padrão de excelência como o melhor lugar para trabalhar em nosso setor e além, e estou particularmente satisfeita com o progresso que nossas equipes alcançaram no México e no Brasil", disse Mieke Van de Capelle, diretora de Recursos Humanos da Firmenich. "Quando iniciamos nossa jornada para obter a certificação EDGE, sabíamos que exigiria muito trabalho e dedicação. Essa se tornou uma jornada verdadeiramente recompensadora: em menos de cinco anos, conseguimos passar do nível básico para ser um líder global em diversidade e inclusão no local de trabalho. Além de uma forte representação de mulheres em toda a organização, nossos esforços também nos ajudaram a crescer com sucesso e reter talentos em todos os dados demográficos e em todas as camadas da organização."

A Firmenich Mexico é a primeira empresa no México e a sétima no mundo a ser certificada no nível EDGE Lead, a mais alta certificação da EDGE. Entre os fatores que contribuem para a certificação:

100% das mulheres permanecem na empresa após o retorno da licença-maternidade e 100% dos funcionários usufruem integralmente da licença-paternidade.

97% dos funcionários recomendariam nossa empresa como empregadora para um amigo ou amiga.

93% dos funcionários acreditam que mulheres e homens têm oportunidades iguais no processo de contratação.

A Firmenich Brazil é a segunda empresa do país a ser certificada no nível EDGE Lead. A empresa tem um forte equilíbrio de gênero, desde o nível de gerência júnior até o mais alto. Além disso:

100% das mulheres permanecem na empresa após o retorno da licença-maternidade e 100% dos funcionários usufruem integralmente da licença-paternidade.

50% da equipe de liderança principal são mulheres atualmente, em comparação com 14% em 2018.

Pioneira em diversidade e inclusão, a Firmenich tem um sólido histórico de garantia da igualdade no local de trabalho. Em 2018, o Grupo foi a sétima empresa do mundo e a primeira em seu setor a obter o reconhecimento global EDGE Assess (o primeiro nível de certificação). Em 2021, o Grupo tornou-se a segunda empresa a obter a certificação EDGE Move (nível avançado de certificação) globalmente, um reconhecimento que se confirmou após uma reavaliação minuciosa concluída em 2023. Três mercados alcançaram níveis mais altos de certificação. A Firmenich USA obteve a certificação EDGEplus, reconhecendo os esforços locais para analisar e resolver sistematicamente questões interseccionais entre gênero, bem como várias dimensões adicionais, incluindo identidade de gênero, raça, etnia, LGBTQIA+, trabalhando com deficiência, nacionalidade e idade. Extraordinariamente, o Brasil e o México alcançaram o mais alto resultado possível, o EDGE Lead (o mais alto nível de certificação), dando um exemplo global de sucesso na promoção da equidade no local de trabalho.

Desde 2018, a Firmenich alcançou marcos significativos, desde a eliminação da disparidade salarial entre gêneros em todo o mundo até a implementação sistemática de diversos pools de talentos. O grupo elevou a representação feminina em posições de liderança para 42%, expandiu as oportunidades de trabalho flexíveis em todo o mundo, implementou práticas justas de recrutamento e promoção, bem como treinamento e mentoria contínuos, e melhorou a representação igualitária em todos os níveis, incluindo caminhos críticos para a gestão sênior. Metade do comitê executivo da Firmenich é feminino.

Sobre a Firmenich A Firmenich, a maior empresa privada de fragrâncias e sabores do mundo, foi fundada em Genebra, na Suíça, em 1895, e é propriedade familiar há 127 anos. A Firmenich é uma empresa líder especializada em pesquisa, criação, fabricação e venda de perfumes, sabores e ingredientes. Reconhecida por sua pesquisa e criatividade de classe mundial, bem como sua liderança em sustentabilidade, a Firmenich oferece aos seus clientes inovação superior em formulação, uma ampla paleta de ingredientes de alta qualidade e tecnologias proprietárias, incluindo biotecnologia, encapsulamento, ciência olfativa e modulação de sabor. A Firmenich teve um faturamento anual de 4,7 bilhões de francos suíços no final de junho de 2022. Mais informações sobre a Firmenich estão disponíveis em www.firmenich.com.

Sobre a EDGE A EDGE é a principal metodologia de avaliação global e padrão de certificação de negócios para igualdade de gênero. Ela mede a posição das empresas em termos de equilíbrio de gênero em todo seu pipeline, equidade salarial, eficácia de políticas e práticas para garantir fluxos de carreira equitativos, bem como a inclusão de sua cultura. Lançada no Fórum Econômico Mundial em 2011, EDGE foi projetada para ajudar as empresas não apenas a criar um local de trabalho ideal para mulheres e homens, mas também a se beneficiar dele. EDGE significa Economic Dividends for Gender Equality (Dividendos econômicos para igualdade de gênero) e se destaca por seu rigor e foco no impacto dos negócios. A metodologia de avaliação EDGE foi desenvolvida pela EDGE Certified Foundation, que continua a atuar como guardiã da metodologia EDGE e dos padrões de certificação. Seu braço comercial, a EDGE Strategy, trabalha com as empresas para prepará-las para a certificação EDGE. A diversificada base de clientes da EDGE Certification consiste em 200 grandes organizações em 44 países nos cinco continentes, representando 29 setores diferentes e empregando globalmente mais de 2,4 milhões de funcionários.

Para mais informações, acesse www.edge-cert.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995724/EDGE_move.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995725/EDGE_lead.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995726/EDGE_seal_move.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

FONTE Firmenich

SOURCE Firmenich