Firmenich Remporte un Prestigieux Prix de la Diversité et de l'Inclusion

GENÈVE, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande société privée de parfums et d'arômes au monde, a annoncé qu'elle avait été reconnue pour son leadership exemplaire en matière de diversité et d'inclusion en remportant le Prix « Grande Entreprise » 2022 du Cercle Suisse des Administratrices.

De gauche à droite : Dominique Faesch, Diana Oltramare, Mieke Van de Capelle, Véronique Baulet et François Rohrbach.

Le Cercle Suisse des Administratrices est une association qui promeut la diversité et les compétences au sein des organes de gouvernance en Suisse (Conseil d'Administration et de direction). Il a été créé pour donner plus de visibilité aux nombreuses femmes qui jouent un rôle essentiel dans les équipes de direction et les conseils d'administration. Ses prix sont largement considérés comme les plus prestigieux dans le domaine de la diversité en Suisse.

Les membres du Jury ont applaudi la culture inclusive de Firmenich, la forte représentation des femmes dans les postes de direction, l'absence d'écarts de rémunération entre les genres, ainsi que ses programmes de recrutement, de formation et de mentorat équitables. Firmenich a été sélectionnée comme gagnante parmi 36 entreprises et a reçu le Prix lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Beau-Rivage Palace à Lausanne.

« Je suis très fière que Firmenich ait reçu le Prix Grande Entreprise 2022 du Cercle Suisse des Administratrices », a déclaré Mieke Van de Capelle, Directrice des Ressources Humaines, Firmenich. « Ce Prix reconnaît nos efforts continus pour ancrer l'égalité dans nos rôles de direction et de cadres supérieurs dans le monde entier, ainsi que dans l'ensemble de l'organisation. Nous continuons à établir la norme d'excellence en tant que meilleur endroit pour travailler dans notre secteur. Bien que je sois très fière de cette réalisation, nous sommes conscients qu'il s'agit d'un parcours. C'est pourquoi nous nous concentrons constamment sur de nouvelles frontières avec des actions ciblées qui vont au-delà du genre. En accueillant le pouvoir de l'inclusion, nous continuons à être une puissance créative de premier plan. »

« Firmenich a été sélectionnée parmi 36 entreprises et le Jury a été sensible à l'engagement volontaire et de longue date d'un groupe familial et mondial. La progression et les résultats de ses programmes en terme de politique de diversité à tous les niveaux de sa hiérarchie et de son Conseil d'Administration sont parmi les éléments valorisants qui ont été retenus par le Jury, » a déclaré Dominique Faesch, Présidente du Prix 2022, Cercle Suisse des Administratrices.

Depuis 2018, Firmenich a porté le taux de femmes dans les rôles de cadres à 46 % et a éliminé les écarts de rémunération entre les genres. Selon l'ONU, les femmes gagnent 77 cents pour chaque dollar gagné par les hommes pour un travail de valeur égale. Firmenich a également élargi les possibilités de travail flexible dans le monde entier, rendu les pratiques de recrutement et de promotion plus axées sur la diversité, créé des programmes de formation et de mentorat sur la diversité et l'inclusion, et renforcé la représentation égale à tous les niveaux, y compris les voies critiques d'accès à la direction. Depuis 2020, 50 % des membres du comité exécutif de Firmenich sont des femmes.

Outre l'aboutissement de l'égalité des genres, Firmenich s'efforce également de placer la barre plus haut en menant des actions ciblées au-delà du genre. L'entreprise a notamment la volonté d'inclure des groupes minoritaires, de garantir une véritable représentation et un réel engagement des personnes avec des capacités différentes, des origines ethniques et socio-économiques ainsi qu'une orientation sexuelle différentes.

S'appuyant sur les accomplissements de l'entreprise, la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Firmenich fixe des objectifs ambitieux pour 2030, notamment des engagements en matière de droits humains, d'équité salariale ethnique, de création de 5 000 possibilités d'emploi pour les jeunes et de l'augmentation du taux des personnes de capacités différentes au sein de sa main-d'œuvre à 10 %.

Ce prix constitue l'une des nombreuses étapes du parcours de Firmenich pour devenir l'acteur le plus inclusif de son secteur et du monde du travail. Firmenich a été la 7ème entreprise au monde et la 1ère dans son secteur à être certifiée au niveau mondial en tant qu'employeur respectueux de l'égalité des genres par EDGE. Le Groupe a été reconnu comme un leader en matière de diversité et d'inclusion avec le Responsible Business Award d'Ethical Corporation. Le CEO de Firmenich a rejoint le mouvement Valuable 500 afin d'ajouter l'inclusion des personnes avec des capacités différentes dans leur programme de leadership de l'entreprise. D'autre part, le Groupe a été l'une des quatre premières entreprises de Suisse romande à recevoir le label LGBTI* suisse.

Les Prix 2022 du Cercle Suisse des Administratrices ont mis en avant les entreprises leaders en matière d'égalité des sexes et de leadership féminin. Pour plus d'informations sur les prix, rendez-vous sur le site web à l'adresse suivante : https://cercle-suisse-administratrices.ch.

* : LGBTI est un acronyme pour Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre et Intersexe.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande société privée de parfums et de saveurs au monde ; elle a été fondée à Genève, en Suisse, en 1895, et est une entreprise familiale depuis 127 ans. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, de saveurs et d'ingrédients. Réputée pour sa recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une palette d'ingrédients large et de haute qualité, et des technologies exclusives, notamment la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich avait un chiffre d'affaires annuel de 4,7 milliards de francs suisses à fin juin 2022. Pour en savoir plus sur Firmenich, rendez-vous sur www.firmenich.com.

A propos du Cercle Suisse des Administratrices

Le Cercle Suisse des Administratrices est une association qui défend la diversité et les compétences au sein des organes de gouvernance (Conseil d'administration et direction). L'association a été créée pour donner plus de visibilité aux nombreuses femmes dont les profils sont recherchés par les Conseils d'administration non exécutifs.

Le Prix du Cercle Suisse des Administratrices est décerné à une entreprise dont le leadership comprend au moins 30 % de femmes au niveau du Conseil d'administration et 20 % au niveau de la direction, et qui adopte des politiques en faveur de l'augmentation de la représentation des femmes dans les postes cadres et exécutifs. Son jury est composé de représentants de l'économie et des médias.

