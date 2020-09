First Alert y el actor Taylor Kinney fomentan la preparación en este mes de prevención de incendios

AURORA, Illinois, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dado que los estadounidenses pasan actualmente más tiempo en el hogar que nunca, es muy importante asegurarse de estar preparados en caso de un incendio. Para el Mes de la Prevención de Incendios de este octubre, First Alert, la marca más confiable en seguridad contra incendios*, y el actor Taylor Kinney, comparten recordatorios de seguridad importantes para ayudar a garantizar que su familia y su hogar estén protegidos de las amenazas del humo y del fuego. Juntos, First Alert y Kinney mantienen los esfuerzos para educar a los estadounidenses con una serie de anuncios de interés público para recordarles a los televidentes que hablen con sus familias sobre la seguridad contra incendios y que tomen medidas clave para ayudar a proteger lo que más importa.

"Estoy emocionado de seguir colaborando con First Alert en nuestro esfuerzo por aumentar la conciencia sobre la seguridad contra incendios", dijo Kinney. "Con toda la gente que ahora está pasando más tiempo en el hogar, es importante asegurarse de que estén preparados, y no hay mejor momento que el Mes de la Prevención de Incendios".

Según la National Fire Protection Association (NFPA), tres de cada cinco muertes por incendio ocurren en hogares que no tienen alarmas de humo en funcionamiento. Incluso teniendo alarmas de humo en su hogar, es posible que usted y su familia no estén protegidos lo suficiente.

"Ahora es el momento perfecto para mejorar la seguridad de su hogar con alarmas de humo y de monóxido de carbono (CO) que funcionen en todos los niveles y en todos los dormitorios, y para tomar medidas de seguridad adicionales que ayuden a garantizar que usted está preparado", dijo Tarsila Wey, directora de marketing de First Alert.

First Alert y Kinney lo incentivan a estar preparado para lo inesperado en este Mes de la Prevención de Incendios y a proteger su hogar con los siguientes recordatorios de seguridad:

Todos los niveles, todos los dormitorios: Para protección y tranquilidad, instale alarmas de humo en cada nivel del hogar, incluyendo el sótano, y en cada dormitorio, e instale alarmas de CO en cada nivel y cerca de todas las áreas de dormir.

Para protección y tranquilidad, instale alarmas de humo en cada nivel del hogar, incluyendo el sótano, y en cada dormitorio, e instale alarmas de CO en cada nivel y cerca de todas las áreas de dormir. Probar y mantener: Una vez que se instalan las alarmas, es importante realizar el mantenimiento probándolas con regularidad. Si bien probar las alarmas es tan simple como pulsar un botón y esperar el pitido, una encuesta de consumidores demostró que más del 60% de ellos no realiza pruebas mensuales de sus alarmas de humo.** Pruebe las alarmas con regularidad y cambie las baterías cada seis meses si tiene alarmas a batería. Para una protección adecuada y para eliminar los reemplazos de batería y los pitidos nocturnos de la batería durante una década, actualice las alarmas de humo y monóxido de carbono de batería sellada de 10 años de First Alert.

Una vez que se instalan las alarmas, es importante realizar el mantenimiento probándolas con regularidad. Si bien probar las alarmas es tan simple como pulsar un botón y esperar el pitido, una encuesta de consumidores demostró que más del 60% de ellos no realiza pruebas mensuales de sus alarmas de humo.** Pruebe las alarmas con regularidad y cambie las baterías cada seis meses si tiene alarmas a batería. Para una protección adecuada y para eliminar los reemplazos de batería y los pitidos nocturnos de la batería durante una década, actualice las alarmas de humo y monóxido de carbono de batería sellada de 10 años de First Alert. Las alarmas no duran para siempre: Reemplace las unidades obsoletas. Si no puede recordar la última vez que instaló una alarma, lo más probable es que sea hora de reemplazarla. Las alarmas funcionan las 24 horas del día todos los días, y deben ser reemplazadas al menos cada 10 años.

Reemplace las unidades obsoletas. Si no puede recordar la última vez que instaló una alarma, lo más probable es que sea hora de reemplazarla. Las alarmas funcionan las 24 horas del día todos los días, y deben ser reemplazadas al menos cada 10 años. No se olvide del CO: En el otoño y en los meses más fríos del año, el riesgo de envenenamiento por CO aumenta dramáticamente. El CO es un gas invisible y sin olor producido por dispositivos de combustión como estufas, generadores y chimeneas, y sólo puede ser detectado con una alarma de CO. Asegúrese de instalar alarmas de CO en su hogar.

En el otoño y en los meses más fríos del año, el riesgo de envenenamiento por CO aumenta dramáticamente. El CO es un gas invisible y sin olor producido por dispositivos de combustión como estufas, generadores y chimeneas, y sólo puede ser detectado con una alarma de CO. Asegúrese de instalar alarmas de CO en su hogar. Extintores de incendios P.A.S.S.: Además de alarmas, tener extintores, y saber usarlos, es una parte importante para mantener un hogar seguro para usted y su familia. Según la NFPA, la causa número uno de incendios domésticos en los EE. UU. es la cocina desatendida. Coloque extintores en lugares estratégicos como la cocina y el garaje, y en cada nivel de la vivienda. Los adultos del hogar deben aprender a manejar correctamente un extintor de incendios utilizando la sigla P.A.S.S. Simplemente tire del pasador, apunte la boquilla a la base del fuego, apriete el gatillo y barra de lado a lado.

"Con más gente cocinando, esperamos ver un aumento de los incendios en las cocinas. Los extintores son parte integral de un plan de seguridad en el hogar y deben estar al alcance del área de la cocina", dijo Wey.

Una vez que las alarmas y los extintores de incendios estén correctamente instalados en su hogar, no se olvide del plan de evacuación. "Las alarmas proporcionan una alerta temprana en caso de emergencia, pero es de igual importancia tener un plan de evacuación en su lugar y saber qué hacer si suena una alarma", añadió Wey.

De acuerdo con la NFPA, sólo el 32% de los hogares estadounidenses han desarrollado y practicado un plan de evacuación de emergencia. Involucre a todos los miembros de su hogar en el desarrollo de un plan de evacuación de emergencia. Identifique dos salidas de cada habitación, incluyendo ventanas y puertas, y establezca un punto de encuentro el exterior. Una vez fuera, quedarse afuera y llamar al 911. Asegúrese de practicar su plan de evacuación con toda la familia al menos dos veces por año.

Oportunidad de aprender haciendo

Para dar inicio al Mes de la Prevención de Incendios, First Alert y las tiendas Lowe's de todo el país están uniendo sus fuerzas para educar al público sobre cómo proteger a sus familias y hogares de las amenazas del fuego y el CO. Como parte de los talleres infantiles DIY de Lowe's, las familias pueden recoger una juguete gratuitamente, y llevarlo a casa para aprender sobre la seguridad contra incendios y construir un kit de camión de bomberos de madera el sábado 10 de octubre mientras duren el stock.

Para aprender más acerca de cómo estar preparado para mantener a su familia y a su hogar a salvo del humo y del fuego, visite FirstAlert.com/firepreventionmonth. Para obtener más información sobre los kits de camiones de bomberos de DIY de Lowe's visite www.lowesdiy.com.

