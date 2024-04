FirstElement Fuel, weltweit führender Anbieter von Wasserstoffbetankungslösungen, wird vom Time Magazine als Top 40 US GreenTech-Unternehmen ausgezeichnet

Time, in Zusammenarbeit mit Statista, listet FirstElement Fuel 36th von 250 Unternehmen, die in ihrer ersten Liste der America's Top GreenTech Companies für die Reduzierung der Umweltbelastung genannt werden.

IRVINE, Kalifornien, April 22, 2024 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. ("FEF" oder das "Unternehmen") wurde vom Time Magazine als America's 36th Top GreenTech Companies of 2024 ausgewählt.

FirstElement Fuel's recognition as a Top 40 GreenTech company is celebrated by Nasdaq with signage on their New York City tower.

FEF wurde auf Platz 36th von 250 ausgewählten Unternehmen auf der Grundlage von Kriterien wie positive Umweltauswirkungen, Einnahmen und Innovationskraft eingestuft. Die Anerkennung wurde vom FEF-Team begrüßt, das als Weltmarktführer für Wasserstoffbetankungslösungen erhebliche Hindernisse überwunden hat und weiterhin Rekorde aufstellt. Das Ziel der FEF bleibt dasselbe wie bei ihrer Gründung in Kalifornien im Jahr 2013: Die breite Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen zu fördern, die Wirtschaftlichkeit des Fahrens zu verbessern, schädliche Emissionen zu reduzieren und die Automobilindustrie und die Welt zu verändern.

"FirstElement Fuel fühlt sich geehrt, anerkannt zu werden und ist dankbar für die kontinuierliche Unterstützung unserer Partner und Investoren, einschließlich des Staates Kalifornien, dessen Engagement für die Wasserstoffmobilität uns geholfen hat, beispiellose Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben", sagte Joel Ewanick, FEF-Gründer und Executive Chairman, . "Wir sind auch unseren engagierten FEF-Mitarbeitern sehr dankbar, die sich jeden Tag dafür einsetzen, einen Unterschied für den Planeten zu machen und das Unternehmen auf Kurs zu halten, um seine Mission zu erreichen, die breite Einführung von Wasserstofffahrzeugen zu fördern.

Das FEF hat seine führende Position im Bereich der Wasserstoffbetankung zum Teil deshalb erreicht, weil sich sein Hauptsitz und seine Betriebsbasis in Kalifornien befinden. Die 89 Wasserstoffzapfsäulen des Unternehmens True Zero sind strategisch über ganz Kalifornien verteilt, von San Diego über das Becken von Los Angeles bis hin zur San Francisco Bay Area, mit dazwischen liegenden Standorten, um die Anbindung zu gewährleisten. Das FEF ist auch ein Tier-1-Partner in der kalifornischen Wasserstoffinitiative ARCHES, die vom US-Energieministerium mit 1,2 Mrd. Dollar gefördert wird. Der FEF trägt zur Verwirklichung seiner Mission und der kalifornischen Klimaziele bei, indem er an jeder seiner Wasserstofftankstellen (HRS) ausschließlich Wasserstoff abgibt, der über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg als kohlenstofffrei zertifiziert ist1 .

"Wir sind stolz darauf, dass FirstElement Fuel, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, als GreenTech-Führer in den USA anerkannt wird", sagte Tyson Eckerle, Senior Advisor für saubere Infrastruktur und Mobilität im Büro des Gouverneurs für Unternehmens- und Wirtschaftsentwicklung . "Wasserstoff wird eine wichtige Rolle bei der Erreichung der weltweit führenden Klimaziele des Staates spielen, und Unternehmen wie FirstElement Fuel sind ein weiterer Beweis dafür, dass Kalifornien weiterhin innovative und bahnbrechende Unternehmen in den Branchen der Zukunft hervorbringt."

Zu den zahlreichen Errungenschaften und Beiträgen von FEF im Bereich der Wasserstoffbetankung gehören die Entwicklung und der Einsatz des weltweit ersten Hochleistungs-HRS, das vier Fahrzeuge gleichzeitig betanken kann, die klassenbeste Leistung und Verfügbarkeit von HRS und im nächsten Monat die Eröffnung des weltweit größten HRS für schwere Nutzfahrzeuge, das schwere, mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge betanken kann. Das HRS ist Teil einer öffentlichen und privaten Partnerschaft mit dem Namen NorCAL ZERO, die gemeinsam von der California Energy Commission (CEC) und dem California Air Resources Board (CARB) finanziert und vom Center for Transportation and the Environment (CTE) geleitet wird. Die FEF hat die Station mit einer einzigartigen Architektur entworfen, die sie zur ersten Station der Welt macht, die in der Lage ist, bis zu 200 Lkw pro Tag gleichzeitig mit 700 bar zu betanken (d. h. 80 Kilogramm Wasserstoff in weniger als 10 Minuten).

Wichtige FirstElement-Kraftstoffrekorde bis heute aufgestellt

Kategorie Menge Abgegebener Wasserstoff 6,8 Millionen Kilogramm Fahrzeug füllt 2,49 Millionen ZEV*-Kilometer, die von FirstElement-Stationen aus gefahren werden 442 Millionen Einzelner Tagesrekord an einer Station 857 Kilogramm 317 Füllungen Einzelner Tagesrekord im gesamten FirstElement-Netzwerk 6.112 Kilogramm 2.226 Füllungen Monatlicher Rekord im gesamten Netzwerk von FirstElement 162.850 Kilogramm 62.245 Füllungen

*Null-Emissions-Fahrzeug

Die Technologieführerschaft des Unternehmens bei HRS- und nachgelagerten Wasserstoffsystemen hat auch zu umfangreichem firmeneigenem Know-how geführt, einschließlich 10 erteilter oder angemeldeter Patente für Technologien, die - um nur einige Beispiele zu nennen - die gleichzeitige Betankung mehrerer Fahrzeuge mit einer Anlage ermöglichen, die Entladung von Wasserstoff bei Lieferungen automatisieren, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern, und die Betankungszeiten von wasserstoffbetriebenen Schwerlastwagen verkürzen.

