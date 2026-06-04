Firstrade 于 FINRA 全新日内保证金框架生效首日同步上线

活跃交易者享有即时购买力、无交易次数限制，且当日冲销交易最低门槛仅需 $2,000 —— 2026 年 6 月 4 日生效

纽约2026年6月4日 /美通社/ -- 美国领先免佣金股票交易线上券商 Firstrade Securities Inc. 今日宣布，已于 FINRA 全新日内保证金框架生效首日全面就绪。该框架自 2026 年 6 月 4 日起生效，这套现代化机制使更广泛的投资人都能更灵活、更便利地进行主动交易。

在新框架下，进行当日冲销交易所需的最低账户净值仅需 $2,000，即标准融资账户的最低要求。此框架带来以下几项主要变更：

无交易次数限制： 只要可用购买力足够，客户想交易几次都可以。

只要可用购买力足够，客户想交易几次都可以。 即时日内保证金购买力： 当日冲销交易购买力将于交易日内动态计算，依据客户的即时保证金余额，而非前一日的收盘余额。

「这是迈向更开放、更灵活交易环境的重要一步，」Firstrade 创办人暨执行长 John Liu 表示，「我们很自豪能于生效首日即为客户实现这项变更。」

此次变更反映了美国证券监管的整体现代化趋势。美国证券交易委员会（SEC）已于 2026 年 4 月 14 日核准 FINRA Rule 4210 的修订，并订于 2026 年 6 月 4 日生效。

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所有投资均涉及风险，过往表现不代表未来结果。当日冲销交易涉及重大风险，并非适合所有投资人。融资交易涉及利息费用及较高风险，包括可能损失超过存入金额，或需追加担保品。

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