Firstrade欢庆41周年，于纽约市推出30个站点街头广告活动

从Penn Station到时代广场，这家从纽约起家的老牌网路券商，选在纽约曼哈顿通勤动线最密集之处讲自己的故事，以30个站点的户外广告活动投放至2026年8月16日

纽约2026年7月8日 /美通社/ -- Firstrade Securities Inc.（第一证券）为美国领先的零佣金线上交易券商，已于曼哈顿30个站点展开户外广告（OOH）活动，版位遍布巴士站牌与街头媒体，投放至2026年8月16日。此次投放是Firstrade迄今规模最大、也最直接走进纽约人生活场域的一次品牌行动。

广告版位聚焦纽约曼哈顿几大最繁忙的交通枢纽：Penn Station每日运送超过60万名旅客，根据Amtrak官方数据，是北美最繁忙的客运枢纽；时代广场-42街/Port Authority地铁站群则是MTA全系统客流量最高的站点，2025年单年运送逾5,880万人次。广告点位并延伸至Grand Central、Herald Square、第五大道、中央公园南、熨斗区、格林威治村与世贸中心周边，将Firstrade的品牌讯息呈现在通勤族、游客与当地居民眼前，几乎覆盖整个曼哈顿的南北轴线。

Firstrade CEO John Liu 表示：「1985年我在法拉盛创办这家公司时，服务的就是身边的纽约邻居——『客户体验第一』这件事，四十一年来没有变过。这次把广告投放到纽约人每天走过的地方，某种程度上也是回到我们最初的起点。」

这也是Firstrade四十一年来，首次以这种方式直接走上街头与纽约社群互动。为了串联线下体验与社群互动，Firstrade同步于Instagram与Threads推出「Firstrade街头寻宝活动」（#FirstradeStreetHunt）：民众在曼哈顿街头找到3个不同的Firstrade足球主题巴士站广告并拍照公开发布，标注@firstrade_ch与#FirstradeStreetHunt即可登记；活动至2026年7月26日截止，前30名完成者将获得Firstrade帽子与水壶各一件，合为一套。详情请见Firstrade Instagram／Threads帐号简介。

更多资讯请访问 www.firstrade.com。

活动参加无需消费、开户或交易；仅限美国境内寄送，每人限领一套，送完为止。本活动与Meta、Instagram或Threads无任何赞助、合作或关联，Firstrade保留随时修改、暂停或终止本活动，以及审核参加资格与奖品发放之最终决定权。

关于Firstrade（第一证券）

Firstrade的核心理念秉持「客户体验第一」，我们以卓越的服务、低廉的投资成本，协助每一位客户实现财富成长的目标。

Firstrade（第一证券）为领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权及共同基金的零佣金交易，同时亦提供高利息固定收益产品，包括联邦政府债券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府债券（Municipal Bonds）、公司债券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力于为自主投资者提供全面的投资产品和工具，帮助客户更有效掌控财务未来。请访问我们的免费交易页面查询详细收费。Firstrade Securities, Inc成立于1985年，为美国金融业监管局（FINRA）及美国证券投资者保护公司（SIPC）的成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com。

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