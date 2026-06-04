Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線

活躍交易者享有即時購買力、無交易次數限制，且當日沖銷交易最低門檻僅需 $2,000 —— 2026 年 6 月 4 日生效

紐約2026年6月4日 /美通社/ -- 美國領先免佣金股票交易線上券商 Firstrade Securities Inc. 今日宣布，已於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日全面就緒。該框架自 2026 年 6 月 4 日起生效，這套現代化機制使更廣泛的投資人都能更靈活、更便利地進行主動交易。

在新框架下，進行當日沖銷交易所需的最低賬戶淨值僅需 $2,000，即標準融資賬戶的最低要求。此框架帶來以下幾項主要變更：

無交易次數限制： 只要可用購買力足夠，客戶想交易幾次都可以。

只要可用購買力足夠，客戶想交易幾次都可以。 即時日內保證金購買力： 當日沖銷交易購買力將於交易日內動態計算，依據客戶的即時保證金餘額，而非前一日的收盤餘額。

「這是邁向更開放、更靈活交易環境的重要一步，」Firstrade 創辦人暨執行長 John Liu 表示，「我們很自豪能於生效首日即為客戶實現這項變更。」

此次變更反映了美國證券監管的整體現代化趨勢。美國證券交易委員會（SEC）已於 2026 年 4 月 14 日核准 FINRA Rule 4210 的修訂，並訂於 2026 年 6 月 4 日生效。

如需更多資訊，客戶可前往 Firstrade 幫助中心，或聯繫全天候（24/7）客戶服務團隊。

所有投資均涉及風險，過往表現不代表未來結果。當日沖銷交易涉及重大風險，並非適合所有投資人。融資交易涉及利息費用及較高風險，包括可能損失超過存入金額，或需追加擔保品。

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關於Firstrade（第一證券）

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