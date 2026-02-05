FIS CONCLUT AVEC SUCCÈS L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT DE 770 MILLIONS D'EUROS

La transaction a suscité un vif intérêt chez les investisseurs institutionnels et a été largement sursouscrite.

MONTECCHIO MAGGIORE, Italie, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- FIS - Fabbrica Italiana Sintetici (« FIS »), une société italienne de premier plan et l'un des principaux acteurs en Europe dans le développement et la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour l'industrie pharmaceutique mondiale, a aujourd'hui annoncé le règlement de ses 770 millions d'euros de billets garantis de premier rang.

La transaction comprend l'émission d'obligations garanties de premier rang d'un montant total en principal de 300 millions d'euros, portant intérêt à 5,250 % par an et émises à 100,0 % de leur montant nominal (les « Fixed Rate Notes »), et d'obligations garanties de premier rang à taux variable d'un montant total en principal de 470 millions d'euros, portant intérêt à l'Euribor à trois mois plus 325 points de base (les « Floating Rate Notes » et, avec les Fixed Rate Notes, les « Notes »). Les billets ont été admis à la cote de la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et à la négociation sur le marché Euro MTF de cette dernière à la date du présent document.

Les billets ont une échéance de 5 ans en février 2031. Dans le cadre de l'émission des Notes, FIS a également augmenté sa facilité de crédit renouvelable existante de 80 millions d'euros à 160 millions d'euros, renforçant ainsi la position de liquidité et la flexibilité financière du groupe. L'offre de billets a été largement sursouscrite, soulignant la grande confiance du marché dans la stratégie et les fondamentaux financiers de FIS.

Dans le cadre de l'émission, la FIS a reçu de Moody's un relèvement du Corporate Family Rating (CFR) (de B3 avec perspectives positives à B2 avec perspectives stables) et de Fitch Ratings un relèvement de l'Issuer Default Rating (IDR) (de B avec perspectives positives à B+ avec perspectives stables), tandis que Standard and Poor's a confirmé la note de crédit de l'émetteur (ICR) de B avec perspectives stables. Les notes attribuées aux billets sont B2 (Moody's), BB- (EXP) (Fitch) et B (Standard and Poor's).

« Nous sommes très satisfaits du résultat de cette émission d'obligations », a déclaré Daniele Piergentili, CEO et Président de FIS. « La forte réponse des investisseurs reflète la confiance du marché dans notre modèle d'entreprise et notre stratégie à long terme. Cette transaction confirme notre engagement à poursuivre notre croissance tout en maintenant une structure financière solide et flexible ».

BNP PARIBAS et Goldman Sachs International ont agi en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres physiques. Nomura en tant que coordinateur global conjoint.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC et UniCredit ont agi en tant que teneurs de livres conjoints.

La FIS a été conseillée par Latham & Watkins et Ropes & Gray en tant que conseillers juridiques, Pirola Pennuto Zei & Associati agissant en tant que conseiller fiscal. PwC a été l'auditeur indépendant de l'émetteur.

A PROPOS DE LA FIS

Fondée en 1957 à Montecchio Maggiore (Vicenza, Italie) et aujourd'hui contrôlée par Bain Capital Private Equity, FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.) est le leader italien et l'un des principaux acteurs européens dans le développement et la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour l'industrie pharmaceutique mondiale, se distinguant comme une référence internationale dans le secteur des CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). FIS opère à travers trois usines en Italie (Montecchio Maggiore, Termoli et Lonigo), des bureaux commerciaux en Amérique du Nord et au Japon, et des sites d'exploitation en Chine et en Inde. Aujourd'hui, elle compte plus de 2 300 employés, dont environ 270 se consacrent à des activités de recherche et de développement. Depuis avril 2024, FIS est dirigée par le directeur général et président Daniele Piergentili.

Pour de plus amples informations

Micaela Colamasi, Head of Corporate & Product Communication

Ph. +39 338 71 88 939 | Email. [email protected]

Service de presse FIS | Image Building: Ph. +39 02 89011 300 | Email. [email protected]

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières de certaines juridictions applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la position financière et les résultats d'exploitation futurs de la FIS et de ses filiales (le « Groupe »), leurs stratégies, plans, objectifs, buts et cibles, les développements futurs des marchés auxquels le Groupe participe ou cherche à participer ou les changements réglementaires anticipés sur les marchés sur lesquels le Groupe opère ou a l'intention d'opérer. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « viser », « anticiper », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « orientation », « avoir l'intention », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeté », « devrait » ou « sera », ou la forme négative de ces termes, ou d'autres termes comparables.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire à l'avenir. Nous vous avertissons que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performance future et qu'elles reposent sur de nombreuses hypothèses. Nos résultats d'exploitation réels, y compris notre situation financière et nos liquidités, ainsi que l'évolution des secteurs dans lesquels nous opérons, peuvent différer matériellement (et être plus négatifs) que ceux présentés ou suggérés par les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse. En outre, même si nos résultats d'exploitation, y compris notre situation financière et nos liquidités, ainsi que l'évolution du secteur dans lequel nous opérons, sont conformes aux déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas être représentatifs des résultats ou évolutions des périodes ultérieures.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2877950/FIS_Logo.jpg