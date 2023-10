Fiserv adquire Skytef e amplia rede de parceiros estratégicos no Brasil para mais de 1.000

Com a aquisição, os parceiros de automação comercial ganham mais eficiência operacional e incorporam novos serviços e soluções para gerar mais valor para os clientes e aumentar sua receita. A combinação também expande a capacidade de atender grandes clientes com demandas complexas de pós-venda

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Fiserv, Inc. (NYSE: FI), líder global em pagamentos e tecnologia financeira, anuncia que adquire a Skytef, maior distribuidora da Software Express para parceiros de automação comercial (ISVs) e estabelecimentos comerciais, de seu software de Transferência Eletrônica de Fundos, o SiTef from Fiserv, produto líder no mercado de pagamentos no Brasil.

Com a aquisição, a Fiserv fortalece sua rede de distribuição, com mais de 600 parceiros de automação comercial (ISVs, Independent Software Vendors), elevando o número total de parceiros para mais de 1.000, e com mais de 27 mil estabelecimentos comerciais no país. A Fiserv também agrega experiência com soluções em Terminais Tradicionais, Android (APOS) e Multi EC (aplicação no terminal que habilita o compartilhamento de múltiplos estabelecimentos comerciais no mesmo dispositivo).

Essa combinação traz vantagens para todos os parceiros da Fiserv ao melhorar a eficiência operacional e expandir o portfólio de produtos e serviços que poderão ser oferecidos para agregar valor aos negócios.

Com a integração das duas empresas e a chegada de novos associados, a Fiserv amplia a sua capacidade de suportar grandes clientes com complexas demandas de pós-vendas. "Queremos agregar ainda mais valor aos nossos clientes e parceiros, expandindo o portfólio de soluções atual e futuro com uma equipe altamente qualificada e que preza o relacionamento", declara Jorge Valdivia, General Manager do Brasil na Fiserv.

A Fiserv optou por atuar mais próximo da Skytef por conta de sua expertise e abrangência nos canais de meios de pagamento e varejo, além de sua preferência em oferecer, com exclusividade, as soluções da Software Express há 21 anos, com destaque para os setores de drogarias, food service, vestuário, entre outros. "Desde 2002 a Skytef vem se mostrando um distribuidor altamente capacitado a oferecer as nossas soluções de maneira estratégica para todas as verticais do varejo brasileiro. Ao incorporar a Skytef na Fiserv, traremos as suas melhores práticas e políticas comerciais também para quem já faz parte da rede Fiserv, ou seja, para mais de 4.500 soluções de automação comercial e mais de 170 mil estabelecimentos comerciais", complementa o executivo.

Parceiros e distribuidores têm a oportunidade de incrementar sua receita com novos produtos e serviços, como pagamentos instantâneos (Pix), Carat (ecossistema de pagamento omnichannel), processamento de adquirência e emissão; além de estarem ainda mais próximos da Fiserv com treinamentos e equipe capacitada.

Para os fundadores da Skytef, José Boldin e Sidnei Alonso, se juntar à Fiserv no Brasil é a representação do sucesso. "Ser incorporado pela Fiserv é a certeza de que estamos no caminho certo. Combinamos as nossas relações e expertise para potencializar a distribuição de produtos e serviços, suportando os clientes com ética e comprometimento. Temos certeza de que estamos sendo bem-recebidos e estamos orgulhosos em fazer parte de uma empresa global que atende mais de 6 milhões de estabelecimentos comerciais pelo mundo", declara Boldin.

