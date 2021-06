Fishawack Health améliore son offre omnicanale grâce à l'acquisition de closerlook, une agence de marketing numérique axée sur l'analyse

Les compétences et les produits logiciels de l'entreprise primée en matière de science des données, d'IA et d'analyse avancée fournissent aux marques des sciences de la vie des informations en temps réel, offrant la possibilité de développer des campagnes hyper ciblées et particulièrement personnalisées à grande échelle. Cette expertise, combinée au large éventail de capacités de Fishawack Health en matière de communication médicale, de commerce et de conseil, offrira aux spécialistes du marketing dans le domaine de la santé un accès inégalé à une plateforme intégrée conçue pour offrir un avantage concurrentiel.

L'approche de closerlook en matière de marketing des soins de santé axé sur les données est alimentée par ses quatre capacités imbriquées : stratégie omnicanale, création et contenu conceptuels, tactiques numériques et gestion des médias, et analyses avancées. Tous ces éléments sont alimentés par Backstage® Intelligence, le centre de données et d'informations commerciales breveté de la société. La plateforme utilise l'IA et la science des données pour informer et adapter précisément les expériences des professionnels de santé et des patients. Cette personnalisation permet aux entreprises biopharmaceutiques d'entrer en contact avec les clients et les patients de façon novatrice et intelligente, de stimuler l'innovation et de mettre à la disposition des professionnels de santé et des patients les connaissances dont ils ont besoin pour améliorer les résultats en matière de santé et pour vivre mieux.

Oliver Dennis, cofondateur et PDG de Fishawack Health, a déclaré : « Historiquement, le secteur de la santé a pris du retard lorsqu'il s'agit de tirer parti de la puissance des technologies innovantes pour améliorer les stratégies de communication commerciale et médicale. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de la communication numérique et les possibilités offertes par une approche omnicanale. Les marques du secteur des sciences de la vie ont besoin d'un nouveau type de partenaire qui propose des équipes sur mesure, dotées de prouesses numériques et analytiques, d'une compréhension rigoureuse de la science et de la capacité à élaborer des stratégies percutantes et des solutions créatives.

« Il est important de noter que l'offre avancée d'IA et d'analyse de closerlook peut suivre et optimiser les performances, ce qui permet d'accroître les résultats commerciaux pour les clients. Grâce à cette combinaison d'expertise, nous pouvons développer des solutions très intelligentes qui font partie intégrante du développement, du lancement et de la croissance des marques et des portefeuilles sur un marché complexe et saturé. »

David Ormesher, PDG de closerlook, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre une équipe internationale de l'ampleur et de la portée de Fishawack Health. Je pense que la combinaison de notre stratégie omnicanale basée sur l'IA et l'analyse avancée, de la création et des médias numériques avec les capacités mondiales de Fishawack Health en matière de conseil, de communication commerciale et médicale créera une offre commerciale unique pour les marques du secteur des sciences de la vie et les entreprises du secteur de la santé en quête de croissance.

« Nous avons passé plus de six mois à apprendre à connaître les dirigeants de Fishawack Health et nous sommes ravis que nos deux entreprises partagent une vision, un objectif et une culture communes. Au cours de l'année écoulée, closerlook a connu la croissance la plus rapide de son histoire et nous attendons de Fishawack Health qu'elle soit encore plus forte. Nous avons hâte de collaborer pour réaliser notre mission, qui consiste à améliorer les résultats en matière de santé pour les patients et les résultats commerciaux pour les marques biopharmaceutiques qui s'adressent à elles ».

