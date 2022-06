Fishbrain sammelt Geld ein über die Crowdfunding-Plattform Seedrs

Bereits in diesem Jahr hat Fishbrain einen neuen Finanzvorstand eingestellt und mehrere neue Funktionen für die Gemeinschaft eingeführt, wie z. B.: Fishbrain aufgerollt , eine kleiner Film mit den Höhepunkten des Angeljahres für Mitglieder der Gemeinschaft (plus Tipps, wie man weiterkommt); Fangen und Freilassen este Practice -Richtlinien; integrierte Fisch-Regeln (Fischereivorschriften für die einzelnen nordamerikanischen Bundesstaaten) in die App und die Website, nach der Übernahme von 2021 ; und eine Partnerschaft mit Aspira , dem größten Anbieter von Software für die Verwaltung von Jagd- und Fischereilizenzen in Nordamerika, um die Naturschutzbemühungen zu verbessern.

Im Jahr 2021 hat sich Fishbrain durch eine Kombination aus Finanzierung, neuen Funktionen und strategischen Partnerschaften weiterentwickelt. Im März letzten Jahres sammelte Fishbrain $31 Mio ein, mit denen das Unternehmen seine Nutzerbasis erweitern und Mitarbeiter an mehreren Standorten in den USA und Europa einstellen konnte. Fishbrain hat die App weiterentwickelt mit der Einführung von Garmins Navionics HD-Tiefenkarten . Darüber hinaus verstärkte Fishbrain das Führungsteam des Unternehmens mit Stina Granberg als Geschäftsführerin , sowie Maria Hedengren (ehemalige CEO von Readly), Karim Abdel-Ghaffar (Gründungspartner von Westerly Winds) und Dylan Bolden (Boston Consulting Group, Managing Director und Senior Partner), die dem Vorstand von Fishbrain beitraten.

Unternehmen wie Revolut und Mindful Chef sammelten ebenfalls über Seedrs Geld ein, da sie ein schnelles Wachstum erlebten - Revolut ist heute eines der wertvollsten Fintechs in Europa, und Mindful Chef wurde 2020 von Nestlé übernommen.

Fishbrain ist die weltweit beliebteste mobile App, das beliebteste soziale Netzwerk und die beliebteste Social-Commerce-Plattform für Menschen, die das Angeln lieben. Mit über 14 Millionen registrierten Nutzern auf der ganzen Welt trägt die kostenlose App dazu bei, das bestmögliche Angelerlebnis zu schaffen, indem sie jedem - ob Anfänger oder Profi - die Werkzeuge, Erkenntnisse, Unterstützung und Angelausrüstung bietet, um das beliebteste Hobby der Welt in vollen Zügen zu genießen. Die interaktive Karte der App hilft Anglern, neue heiße Angelplätze zu finden und zu sehen, was andere Leute fangen, mit welchem Köder und wo genau.

Das in Stockholm ansässige Unternehmen Fishbrain revolutioniert eine traditionell geprägte Branche, indem es nicht nur den Zugang zum Angeln erleichtert, sondern auch die Voraussetzungen für die wachsende Zahl von Frauen, Minderheiten und jungen Menschen schafft, die sich für diesen Sport interessieren. Das Startup wurde von WIRED zweimal zu einem der heißesten Startups Europas gekürt und hat eine leidenschaftliche und kollaborative Community aufgebaut, indem es ihnen hilft, ihre Technik auf die nächste Stufe zu heben und sie mit den für den Erfolg erforderlichen Tools und Geräten ausstattet.

Fishbrains In-App- und Web-Marktplatz, Fishbrain Shop, ermöglicht es den Nutzern, die beste Angelausrüstung von über 350 der weltweit angesehensten Marken zu finden und zu kaufen. Mit weiteren Funktionen wie Fischartenerkennung, Meereskarten (von Garmin/Navionics), Vorhersagen, Köderempfehlungen und vielem mehr ist Fishbrain zu einem der wertvollsten und lohnendsten Werkzeuge im Angelkasten eines Anglers geworden. Fishbrain legt Wert auf eine verantwortungsvolle Fischerei, die das Prinzip „Fangen und Freilassen" und die nachhaltige Nutzung von Fischarten unterstützt.

Seedrs ist eine führende Online-Investitionsplattform. Es ermöglicht Investoren, Anteile an privaten Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen, und ehrgeizigen Unternehmern, Investitionen für ihre Unternehmen zu erhalten und dabei gleichzeitig Gemeinschaften aufzubauen.

Seit dem Start im Jahr 2012 hat Seedrs über 1.600 Deals finanziert, wobei bis heute über 1,9 Milliarden Pfund auf der Plattform investiert wurden.

Zu den Unternehmen, die mit Seedrs erfolgreich Kapital beschafft haben, gehören Revolut, Perkbox, Wealthify (verkauft an Aviva), Tandem, FreeAgent (verkauft an RBS), Allplants, Stamplay (verkauft an Apple), Chapel Down, Assetz Capital, Courier (verkauft an Mailchimp), THIS, Humble Grape, JAJA Finance und Mindful Chef (verkauft an Nestle).

Seedrs wird von führenden europäischen institutionellen Investoren sowie von über 4.600 eigenen Kunden unterstützt.

