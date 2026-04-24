Fisher & Paykel dévoile Nature-Ritual à EuroCucina 2026, transformant les routines quotidiennes en rituels intemporels

MILAN, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Fisher & Paykel, la marque d'appareils électroménagers de luxe originaire d'Aotearoa Nouvelle-Zélande et faisant partie du portefeuille mondial du groupe Haier, a dévoilé Nature-Ritual à l'EuroCucina de Milan.

L'installation immersive de 450 m² présente la collection State of the Art de la marque dans un environnement sculptural inspiré des paysages naturels de Nouvelle-Zélande. L'idée directrice est simple : une conception réfléchie peut transformer les routines en rituels significatifs.

Fisher & Paykel Unveils Nature—Ritual at EuroCucina 2026, Elevating Everyday Routines into Timeless Rituals Fisher & Paykel Unveils Nature—Ritual at EuroCucina 2026, Elevating Everyday Routines into Timeless Rituals

Dans Nature—Ritual, les appareils ne sont pas présentés comme des objets isolés, mais comme les éléments d'une véritable architecture du quotidien — une manière d'exprimer la vision de Fisher & Paykel d'un luxe centré sur la vie, lorsque l'expression du design, l'intelligence produit et la performance se conjuguent pour sublimer l'expérience domestique.

Nature-Ritual présente également l'évolution du style Minimal de Fisher & Paykel - une expression épurée du minimalisme en verre noir ou gris, définie par des surfaces affleurantes, de très légers espaces périmétriques autour des appareils et des détails soigneusement résolus. Intégré dans l'univers de la cuisine, du soin des textiles et du langage architectural plus large de l'installation, l'installation reflète l'engagement de la marque à soutenir les architectes et les designers qui cherchent à créer les espaces les plus résolus et les plus soigneusement étudiés.

Pour Daniel Witten-Hannah, directeur général de Fisher & Paykel, l'exposition reflète le point d'origine, le point de vue et l'ambition de l'entreprise sur la scène mondiale de Milan.

« Nature-Ritual exprime notre conviction que le meilleur design est connecté au lieu, façonné par les besoins humains et résolu avec clarté. »

« Grâce à une intégration transparente, à l'intelligence des produits et à la beauté des matériaux, l'installation reflète notre conviction que les produits conçus pour la vie favorisent l'harmonie, stimulent les sens et transforment les routines quotidiennes en rituels domestiques. »

La direction créative de Nature-Ritual et de tous les éléments sculpturaux a été supervisée par Dean Poole du groupe Alt et la conception de l'exposition par Calvi Brambilla and Partners à Milan.

Conçue comme une oasis de calme dans l'intensité d'EuroCucina, l'installation réunit des formes monolithiques, des appareils électroménagers parfaitement intégrés et un environnement sensoriel stratifié enveloppé d'un manteau évoquant la forêt.

D. Poole décrit Nature-Ritual comme étant l'expression de la vision du monde de Fisher & Paykel.

« L'installation reproduit les qualités d'une forêt intacte et une profonde compréhension de la vie dans la maison dans un minimalisme chaleureux et tactile, exprimé à travers seulement deux matériaux. »

« Il ne s'agit pas simplement d'une exposition d'appareils, mais d'une exploration du design centré sur la vie qui montre comment la nature, les matériaux élémentaires et le comportement humain s'associent pour donner plus de sens à notre mode de vie », ajoute D. Poole.

De l'extérieur, Nature-Ritual a l'aspect d'une forme monolithique subtilement texturée. À travers des ouvertures soigneusement encadrées, les visiteurs peuvent apercevoir un intérieur enveloppé de forêt.

À l'intérieur, quatre scénarios sont dévoilés, chacun fabriqué en tōtara - un bois indigène de Nouvelle-Zélande - et en basalte volcanique. Des éléments en céramique fabriqués sur mesure par l'artiste Aaron Scythe, ainsi que des chants d'oiseaux, des senteurs, de la lumière et un rideau forestier rétroéclairé en haute résolution, produisent un environnement profondément immersif.

Les appareils électroménagers de la collection State of Art de Fisher & Paykel sont intégrés dans quatre scénarios et cinq sculptures de produits, comme autant d'outils sculpturaux et performants au service du quotidien.

Quatre scénarios :

Expérience du thé

À l'entrée, les visiteurs sont accueillis avec du thé - un geste universel d'hospitalité. Le thé de Kawakawa, associé au bien-être, est délicatement infusé sur une dalle monumentale en pierre chauffée par induction et servi dans des récipients en céramique fabriqués à la main, à côté d'une sculpture de produits d'une hauteur de quatre mètres.

Produit phare : les fours Minimal Style Series 11 de 60 cm de Fisher & Paykel, lauréats du Red Dot Award « Best of the Best », sont présentés dans un cadre en tōtara sculpté.

La cuisine comme monolithe

La cuisine est présentée comme une présence architecturale singulière, avec des surfaces en tōtara sculpté et des formes en basalte encadrant des solutions de conservation des aliments et du vin parfaitement intégrées. Une table de cuisson à induction modulaire affleure parfaitement la surface en basalte, tandis que les lave-vaisselle DishDrawer™ dotés de façades en pierre de 20 mm présentent la cuisine comme une composition de design unifiée plutôt qu'un assemblage d'éléments

Produit phare : le four Series 11 30" Minimal Style de Fisher & Paykel avec assistance vapeur qui fait ses débuts à Milan.

Expérience du vin

Façonnée par des formes courbes et sculptées en tōtara, l'expérience du vin illustre le potentiel d'un espace architectural dédié à la cave et à la dégustation au sein même de la maison. Les caves à vin Column parfaitement intégrées, avec un contrôle précis de la température et des modes de dégustation, rehaussent l'expérience de la conservation et du service.

Produit phare : cave à vin Column intégrée de 61 cm de la série 11, l'élément de base de la cave à vin architecturale.

Expérience soins des textiles

Le lancement à Milan du nouvel écosystème minimaliste de soins des textiles de Fisher & Paykel représente un changement radical dans l'entretien des vêtements. Conçus comme une extension de la garde-robe de luxe, les traitements spécifiques aux fibres, les soins à la vapeur et les technologies de détection intelligente préservent l'état des vêtements les plus précieux. Un vêtement commandé à la créatrice de mode Claudia Li complète l'installation.

Produit phare : accessoire ultime de la garde-robe de mode, l'armoire d'entretien de soins des textiles Series 11 Minimal Style est conçue avec des surfaces en verre affleurant et des surfaces raffinées, s'intégrant parfaitement dans la maison tout en apportant une esthétique architecturale élevée aux espaces d'entretien des tissus.

Sur le site Nature-Ritual, la collection State of Art présente l'approche de Fisher & Paykel en matière d'intégration transparente, de planification modulaire et de contrôle de la température.

Chaque appareil est construit sur des plates-formes de produits avancées qui combinent la technologie de détection avec des connaissances approfondies de la science des aliments et des fibres pour contrôler avec précision les systèmes mécaniques qui déterminent les performances et les résultats.

En tant que marque haut de gamme du portefeuille mondial d'appareils électroménagers du groupe Haier, la forte présence de Fisher & Paykel reflète l'engagement plus large du groupe en faveur d'un style de vie sophistiqué et d'expériences de vie centrées sur l'être humain. Cette vision est renforcée par la présence de Haier à la Semaine du design de Milan, où une expérience immersive en six zones associe le design, la technologie adaptative et les écosystèmes intelligents, plaçant les visiteurs au centre de la vie connectée.

Au sein de cet espace d'exposition, une zone réservée aux partenaires convie les visiteurs à entrer dans un environnement immersif et multisensoriel. À travers une expérience interactive inspirée des collaborations de Haier avec des clubs de football de premier plan - le Liverpool Football Club et le Paris Saint-Germain - l'espace donne vie à une poursuite commune de l'excellence, de la performance et de l'innovation, tout en véhiculant une expérience de style de vie haut de gamme, inspirée par les champions.

Depuis qu'elle s'est implantée en Europe dans les années 1990, la société Haier n'a cessé d'améliorer son offre de produits haut de gamme et est présente aujourd'hui plus de 45 marchés dans la région. Engagé dans la création d'expériences de vie supérieures grâce à un design de pointe et à des écosystèmes intelligents, Haier est déterminé à façonner l'avenir de la vie connectée haut de gamme pour les consommateurs du monde entier.

Informations complémentaires :

Visitez les sites web officiels : Haier | Fisher & Paykel

Découvrez la dernière collection de Fisher & Paykel à l'exposition Nature-Rituel :

EuroCucina, Hall 4P, Stand D34 au Salone del Mobile.Milano.

Découvrez les solutions innovantes de Haier sur le site :

Spazio Bergognone 26, SUPERSTUDIO MAXI et EuroCucina, Arrex Stand (« Technology by Haier »).

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