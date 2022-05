Fisher Investments Europe Limited wint CAMRADATA IQ 2022 award

Institutionele strategie erkend in de categorie Global Equity – Core All Cap

LONDEN, 31 mei 2022 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Europe Limited —een dochteronderneming van het in de VS gevestigde Fisher Investments en onderdeel van Fisher Investments België—werd door de toonaangevende leverancier van institutionele investeringsgegevens CAMRADATA erkend met hun CAMRADATA IQ 2022 Award. CAMRADATA erkende Fisher Investments in het bijzonder voor de Institutional Global Total Return Focused strategie in de categorie Global Equity – Core All Cap (USD).

CAMRADATA biedt institutionele beleggers gegevens en analyses over meer dan 5.000 beleggingsproducten die door meer dan 700 vermogensbeheerders worden aangeboden. De jaarlijkse CAMRADATA IQ Awards onderscheiden uitmuntende vermogensbeheerders in de belangrijkste beleggingscategorieën op institutioneel gebied. CAMRADATA selecteert winnaars op basis van vijf kwantitatieve gegevenspunten: informatieratio, slagingspercentage, winsten-verliezen, soliditeit in neerwaartse markten en overtreffingspercentage.

De Global Total Return Focused-strategie van Fisher Investments maakt gebruik van het flexibele, top-down investeringsproces van het bedrijf en streeft naar sterke resultaten met kernposities in de wereldwijde aandelenmarkt die over een volledige marktcyclus blootgesteld zijn.

"We zijn vereerd met deze erkenning van CAMRADATA," vertelt Damian Ornani, CEO van Fisher Investments. "Deze onderscheiding weerspiegelt de sterke focus van Fisher Investments op samenwerking met onze institutionele cliënten om strategieën op te stellen die in lijn staan met hun financiële doelen."

"We zijn erg blij met deze prijs van CAMRADATA, vooral gezien de strenge criteria die worden gebruikt om te bepalen welke vermogensbeheerders erkend worden", voegde Justin Arbuckle (Senior Executive Vice President van de Fisher Investments Institutional Investment Group ) eraan toe.

Over Fisher Investments België

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg Sàrl in België gebruikt en maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, Third floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com/nl-be voor meer informatie over Fisher Investments België.

Over Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijke vermogensbeheerder die uitsluitend op provisiebasis opereert. Per 31-03-2022 beheren Fisher Investments en zijn dochterondernemingen meer dan € 177 miljard aan vermogen wereldwijd, waarvan ongeveer € 140 miljard voor particuliere beleggers, € 35 miljard voor institutionele beleggers en € 2 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS. Fisher Investments bestaat uit vier business units: US Private Client, Institutional, Private Client International en 401(k) Solutions. Samen bedienen ze een wereldwijd cliëntenbestand van uiteenlopende beleggers. Niet alle beleggingsstrategieën worden in alle rechtsgebieden aangeboden/verkocht. De oprichter en uitvoerende voorzitter van het bedrijf, Ken Fisher, schreef van 1984 tot 2016 de gerenommeerde column "Portfolio Strategy" in Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste onafgebroken staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift. In de afgelopen jaren zijn de columns van Ken regelmatig in de voornaamste mediakanalen van vrijwel elk West-Europees land en verschillende Aziatische landen verschenen. Dit maakt hem de enige columnist in de geschiedenis met zo een groot internationaal bereik en publicatievolume dan enige andere columnist. Ken heeft daarnaast ook 11 boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers over financiën en beleggen. Bezoek de website www.fisherinvestments.com voor meer informatie over Fisher Investments België.

