Fisher Investments gründet Geschäftsstelle für Privatkunden in Australien

SYDNEY, 9. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltern, hat angekündigt, über eine Tochtergesellschaft Investment-Management-Dienstleistungen für vermögende Privatkunden in Australien anzubieten. Die Tochtergesellschaft, Fisher Investments Australasia Pty Ltd, betreut seit 2013 institutionelle Kunden in Neuseeland und Australien und wird ihr Angebot nun auch auf Einzelpersonen und Familien ausweiten. Die Tochtergesellschaft wird die Marke Fisher Investments Australia® für Privatkunden in Australien verwenden.

Australien ist der 16. neue internationale Privatkundenmarkt, auf dem Fisher Investments tätig ist, und das Unternehmen stellt sich auf weiteres Wachstum ein. „Wir freuen uns sehr, vermögenden Privatkunden in Australien dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele durch unsere maßgeschneiderten Portfoliomanagement-Dienstleistungen, unser erstklassiges Kundenservice-Modell und eine Struktur, die die Interessen der Kunden stets an erste Stelle setzt, zu erreichen. Aber es gibt immer noch so viele Familien auf der ganzen Welt, die unsere Investitionsexpertise benötigen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und wir planen, weiterhin mit voller Kraft in neue Märkte zu expandieren, um auch deren Bedürfnissen gerecht zu werden", erklärte Damian Ornani, CEO von Fisher Investments.

Carrianne Coffey, Senior Executive Vice President von Fisher Investments, verantwortlich für die internationalen Privatkundengeschäfte, erklärte: „Nach jahrelanger Planung freuen wir uns, unsere Arbeit mit Familien in Australien zu beginnen. Unser Engagement, die Interessen unserer Kunden an erste Stelle zu setzen, hat sich in all unseren Tätigkeitsbereichen als erfolgreich erwiesen und wir freuen uns darauf, australischen Anlegern dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele dank beispiellosem Service, kontinuierlicher Weiterbildung und maßgeschneidertem Portfoliomanagement zu erreichen."

Fisher Investments Australia® wird seinen Sitz in Sydney haben und plant, bis Mitte des Jahres mit der Suche nach potenziellen Kunden zu beginnen. Das Unternehmen stellt aktiv Kandidaten für Vertriebs-, Service- und Betriebsfunktionen ein und bietet großzügige Vergütungspläne, vorteilhafte Zusatzleistungen und flexible Karrierewege. Informationen zu den Stellenangeboten an allen Standorten von Fisher Investments finden Sie unter www.fishercareers.com.

Informationen zu Fisher Investments

Fisher Investments ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in den USA. Zum 31.03.2021 verwalten Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften ein Vermögen von über 169 Milliarden USD – über 109 Milliarden USD für nordamerikanische Privatanleger, 40 Milliarden USD für institutionelle Anleger, 17 Milliarden USD für europäische Privatanleger und 1 Milliarde USD an Altersvorsorgeprogrammen für kleine und mittelständische Unternehmen. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen, die für die verschiedenen Investoren des weltweiten Kundenstamms zuständig sind: US-Privatkunden, institutionelle Anleger, Privatkunden international und 401(k) Solutions. Gründer und Vorstandsvorsitzender Ken Fisher schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne „Portfolio Strategy", was seine Kolumne zur längsten ununterbrochenen Kolumne in der Geschichte des Magazins machte. In den letzten Jahren wurden Ken Fishers Kolumnen regelmäßig in großen Medien in fast allen westeuropäischen Ländern sowie in wichtigen asiatischen Ländern veröffentlicht. Damit erreichten sie mehr Länder und mehr Volumen als jeder andere Kolumnist jedweder Art in der Geschichte. Fisher ist auch Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investitionen. Weitere Informationen zu Fisher Investments finden Sie unter www.fisherinvestments.com.

Informationen zu Fisher Investments Australia ®

Fisher Investments Australia® ist eine Marke der Fisher Investments Australasia Pty Ltd (ABN 86 159 670 667, AFSL 433312), die Dienstleistungen ausschließlich für Firmenkunden anbietet und das Portfoliomanagement an ihre Muttergesellschaft Fisher Investments auslagert. Die Anlage in Aktien und andere Finanzprodukte birgt ein Verlustrisiko. Fisher Investments Australasia Pty Ltd wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney.

