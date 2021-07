Fisher Investments introduceert Private Client Group in Ierland

Het bedrijf blijft snel groeien en begeeft zich nu ook op de Ierse markt voor particuliere beleggers

DUBLIN, 20 juli 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Ireland Limited, de in Ierland gevestigde dochteronderneming van Fisher Investments en onderdeel van het wereldwijde Fisher-concern, waar ook Fisher Investments België deel van uitmaakt, gaat beleggingsbeheerdiensten aanbieden aan vermogende beleggers en families in Ierland. Deze aankondiging volgt op de recente uitbreiding van het bedrijf eerder dit jaar naar de Australische markt voor vermogende cliënten.

"De beslissing om ons op de Ierse markt voor particuliere beleggers te begeven was een logische stap, gezien het succes van ons 'client-first'-model elders in Europa", aldus Damian Ornani, CEO van Fisher Investments. "Het is weer een mijlpaal in onze missie om het beleggingsuniversum te verbeteren en meer cliënten wereldwijd van dienst te zijn", voegt hij daaraan toe.

Carrianne Coffey, Senior Executive Vice President van Private Client Group International van Fisher Investments: "We zijn vereerd om vermogende cliënten in Ierland te kunnen helpen om hun financiële doelen te bereiken. We kijken ernaar uit om Ierse beleggers te laten zien hoe ons portefeuillebeheer op maat, onze persoonlijke dienstverlening aan cliënten en onze structuur hen kunnen helpen bij het plannen van een betere financiële toekomst en dat hun belangen daarbij altijd op de eerste plaats komen."

Het bedrijf werft actief kandidaten voor verkoop-, dienstverlenende en operationele functies in Ierland. Fisher Investments Ireland biedt een royale beloningsstructuur, zeer aantrekkelijke voordelen en flexibele loopbaantrajecten. Alle kandidaten worden aangemoedigd om te solliciteren, ongeacht hun professionele en academische achtergrond. Bent u geïnteresseerd? Op FisherCareers.com vindt u een overzicht van alle openstaande vacatures, nadere informatie over de voordelen die we bieden en kunt u ook uw sollicitatie indienen.

Over Fisher Investments Ireland

Fisher Investments Ireland Limited is een besloten vennootschap, geregistreerd in Ierland (onder nummer 623847), waaraan vergunning is verleend door de Central Bank of Ireland. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Ireland is: 2nd Floor, 3 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 X5X0, Ierland. Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam "Fisher Investments", is de moedermaatschappij van Fisher Investments Ireland Limited, is gevestigd in de VS (nummer 3936233 van de Delaware Secretary of State) en staat onder toezicht van de US Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362). Bezoek de website https://www.fisherinvestments.ie voor meer informatie over Fisher Investments Ireland Limited.

Over Fisher Investments België

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg Sàrl in België gebruikt en maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxemburg. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com/nl-be voor meer informatie over Fisher Investments België.

Over Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijke vermogensbeheerder die uitsluitend op provisiebasis opereert. Per 30/06/2021 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 158 miljard aan vermogen, waarvan ongeveer € 121 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, € 35 miljard voor institutionele beleggers, € 1 miljard voor Europese particuliere beleggers en € 1 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS. Fisher Investments is onderverdeeld in drie businessgroepen: Private Client, Institutional, en 401(k) Solutions. Samen bedienen ze een wereldwijd cliëntenbestand van uiteenlopende beleggers. De oprichter en bestuursvoorzitter van het bedrijf, Ken Fisher, schreef van 1984 tot 2016 de gerenommeerde column "Portfolio Strategy" in Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste onafgebroken staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift. In de afgelopen jaren zijn de columns van Ken regelmatig verschenen in de voornaamste mediakanalen van vrijwel elk West-Europees land en verschillende Aziatische landen. Dit maakt hem de enige columnist in de geschiedenis met zo een groot internationaal bereik en publicatievolume dan enige andere columnist. Hij heeft daarnaast ook 11 boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers over finance en beleggen. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com voor meer informatie over Fisher Investments.

