Fisher Investments UK is opgenomen in de UK Best Workplaces™ for Women 2021 lijst

Deze zeer prestigieuze onderscheiding werd aan het bedrijf toegekend door Great Place to Work® UK

LONDEN, 13 juli 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments UK—de in het VK gevestigde dochteronderneming van Fisher Investments en onderdeel van het wereldwijde Fisher-concern, waaronder Fisher Investments België—is opgenomen in de Best Workplaces™ for Women 2021 lijst. Fisher Investments UK kwam op de 36ste plaats in de categorie "Grote bedrijven" naast andere bedrijven, zoals Salesforce, Hilton, Accenture, SC Johnson en Stryker. Fisher Investments UK is ook opgenomen in de UK Best Workplaces™ 2021 lijst.

Damian Ornani, CEO van Fisher Investments, reageerde als volgt: "We zijn vereerd dat ons bedrijf is opgenomen in de UK Best Workplaces™ for Women 2021 lijst. Deze erkenning is een bewijs van de enorme inspanningen die wij leveren om levenslange carrières op te bouwen, medewerkers van alle achtergronden aan te werven en hen te behouden en te ontwikkelen. Wij zijn van mening dat deze inspanningen ons in staat stellen een betere ervaring te bieden aan onze cliënten en onze missie te bevorderen om meer cliënten te helpen hun beleggingsdoelen te bereiken."

Great Place to Work® is een erkende wereldwijde autoriteit op het gebied van werkcultuur en houdt anonieme enquêtes onder werknemers van verschillende organisaties om na te gaan in hoeverre werkgevers een bijdrage leveren aan een positieve werkomgeving. Op grond van deze enquêteresultaten wist Fisher Investments UK een plek te bemachtigen op de UK Best Workplaces™ for Women 2021 lijst.

Carrianne Coffey, directrice, bestuursvoorzitter van Fisher Investments UK en Senior Executive Vice President van de Private Client Group International van Fisher Investments, zei: "Wij zijn er trots op dat onze werknemers gedeeld hebben dat ze zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Als vrouw en leider van onze internationale Private Client Group, betekent deze erkenning zeer veel voor mij. Ik hoop dat deze onderscheiding meer vrouwen inspireert om een carrière te overwegen in vermogensbeheer." Verder vertelt ze: "Ons bedrijf zal zich altijd volledig inzetten voor al onze werknemers, zodat zij de gelegenheid krijgen om te groeien en een levenslange, lonende carrière op te bouwen. Deze positieve ervaringen van onze werknemers stellen ons tenslotte in staat om onze cliënten over de hele wereld een eersteklas service te bieden."

Over Fisher Investments België

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België") en maakt deel uit van het wereldwijde Fisher-concern. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxemburg. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com/nl-be voor meer informatie over Fisher Investments België.

Over Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijke vermogensbeheerder die uitsluitend op provisiebasis opereert. Per 30/06/2021 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 158 miljard aan vermogen, waarvan ongeveer € 121 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, € 35 miljard voor institutionele beleggers, € 1 miljard voor Europese particuliere beleggers en € 1 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS. Fisher Investments is onderverdeeld in vier businessgroepen: US Private Client, Institutional, Private Client International en 401(k) Solutions. Samen bedienen ze een wereldwijd cliëntenbestand van uiteenlopende beleggers. Niet alle beleggingsstrategieën worden in alle rechtsgebieden aangeboden/verkocht. Ken Fisher, oprichter en uitvoerend bestuursvoorzitter, schreef van 1984 tot 2016 de gerenommeerde column "Portfolio Strategy" in Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste onafgebroken staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift. In de afgelopen jaren zijn de columns van Ken regelmatig verschenen in de voornaamste mediakanalen van vrijwel elk West-Europees land en verschillende Aziatische landen. Dit maakt hem de enige columnist in de geschiedenis met zo een groot internationaal bereik en publicatievolume dan enige andere columnist. Hij heeft daarnaast ook 11 boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers over finance en beleggen. Bezoek de website https://www.fisherinvestments.com voor meer informatie over Fisher Investments.

Over de awards van Great Place to Work®

Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Place to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. Volg deze link http://www.greatplacetowork.co.uk/ voor meer informatie over Great Places to Work ® UK.

