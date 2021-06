Fisher Investments wint de 'US Equities'-award voor 2021 van Swiss Sustainable Funds

"We zijn trots op deze prijs, die een erkenning is voor de standvastige inzet van ons bedrijf voor duurzaam beleggen en een stimulans vormt voor onze teams om onze ESG-capaciteiten de komende jaren verder te ontwikkelen", aldus Justin Arbuckle, Senior Executive Vice President of Institutional van Fisher Investments. "Verantwoord beleggen is een prioriteit bij Fisher Investments", vervolgt hij. "Ons wereldwijde, top-down beleggingsproces is zeer geschikt voor ESG-integratie, aangezien de meest voorkomende ESG-beleggingscriteria vaak van macro-economische aard zijn."

De CEO van Fisher Investments, Damian Ornani, voegt daaraan toe: "We zijn vereerd met de toekenning van de prestigieuze Swiss Sustainable Funds Award. Fisher Investments gelooft al lang in de samenwerking met onze cliënten om strategieën te ontwikkelen die voldoen aan hun financiële, ecologische en sociale doelen. Deze prijs is een weerspiegeling van het geweldige werk dat onze medewerkers voor onze cliënten hebben verricht."

Deze prijs volgt op andere onderscheidingen die een erkenning vormen voor de toewijding waarmee Fisher Investments institutionele beleggers wereldwijd uitzonderlijke ESG-beleggingsstrategieën aanbiedt. Onlangs werd de aandelenstrategie Institutional Emerging Markets ex-Fossil Fuels van Fisher Investments beloond met de prestigieuze 'Climetrics'-award van CDP voor de beste klimaatfondsen (maart 2021) en het Oostenrijkse EcoLabel (april 2020).

De ESG-filosofie van Fisher Investments maakt gebruik van zowel top-down als bottom-up factoren om cliënten te helpen de gewenste beleggingsprestaties te behalen en tegelijkertijd bij te dragen aan betere wereldwijde, ecologische en sociale omstandigheden. Meer informatie over de ESG-benadering van de Fisher Investments Institutional Group vindt u op https://institutional.fisherinvestments.com/en-us .

Over Fisher Investments België

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt de dagelijkse besluitvorming binnen de portefeuillestrategieën uit aan haar moedermaatschappij, Fisher Investments, die gevestigd is in de VS en onder toezicht staat van de US Securities and Exchange Commission. Kijk op www.fisherinvestments.be voor meer informatie over Fisher Investments België.

Over Fisher Investments

Fisher Investments is een onafhankelijk, uitsluitend op provisiebasis opererend beleggingsadviesbureau. Op 31-3-2021 beheerden Fisher Investments en zijn dochterondernemingen activa met een waarde van meer dan USD 169 miljard, waarvan ruim USD 109 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, USD 40 miljard voor institutionele beleggers, USD 17 miljard voor Britse en Europese particuliere beleggers en USD 1 miljard aan pensioenregelingen voor Amerikaanse kleine en middelgrote ondernemingen. Fisher Investments bestaat uit vier belangrijke bedrijfsgroepen: US Private Client, Institutional, Private Client International en 401(k) Solutions, die een wereldwijd klantenbestand van uiteenlopende beleggers bedienen. Oprichter en Executive Chairman Ken Fisher schreef van 1984 tot 2016 de column 'Portfolio Strategy' in Forbes, waarmee hij de columnist met de langste onafgebroken staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift is. In de afgelopen jaren werden de columns van Ken consequent gepubliceerd in de meest vooraanstaande media van bijna elk West-Europees land, evenals in de belangrijkste Aziatische landen. Ze zijn in meer landen en in grotere oplagen gepubliceerd dan het werk van welke andere columnist van welk type dan ook in de geschiedenis. Ken heeft ook 11 boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers over financiën en beleggen. Ga voor meer informatie over Fisher Investments naar www.fisherinvestments.com .

