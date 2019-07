FITE transmitirá en Exclusiva el histórico debut de Lucha Libre AAA Worldwide en el MSG de NY y el Fórum de Los Ángeles

NEW YORK, 23 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FITE, la plataforma digital líder en deportes de contacto continúa aumentando su oferta global de contenidos al anunciar el nuevo acuerdo alcanzado con Lucha Libre AAA Worldwide, la compañía de Lucha Libre mexicana internacionalmente reconocida como las más prestigiada e innovadora de su género. Por medio de este acuerdo, FITE ha logrado obtener los derechos mundiales de distribución de dos de los eventos históricamente más relevantes del año y de la historia de la lucha libre mexicana, que serán transmitidos en Live Streaming en la plataforma FITE, así como a través de los carriers de TV de Paga, Cable y Satelital que tradicionalmente ofrecen Pago por Evento a sus suscriptores.

Lucha Libre AAA Worldwide, la compañía de Lucha más importante de México, es hogar de muchos de los enmascarados más emblemáticos y reconocidos del orbe. Con oficinas centrales en Ciudad de México, Lucha Libre AAA Worldwide mantiene una base internacional de fanáticos, que en esta ocasión tendrán la oportunidad de presenciar en vivo, el debut histórico de esta compañía Mexicana que presenta para sus fanáticos en los Estados Unidos 2 oportunidades de presenciar su debut: "AAA Invadiendo NY" y "AAA Invadiendo LA", disponibles vía Live Streaming en FITE desde dos de las arenas mas famosas del planeta: —El Madison Square Garden de Nueva York el sábado 15 de Septiembre y en El Fórum de Los Ángeles la noche del Sábado 13 de Octubre. Estos recintos han sido anfitriones de los más renombrados eventos deportivos, musicales y de entretenimiento, lo que dará un marco monumental al debut de esta compañía de Lucha Libre Mexicana.

"Los encuentros de Lucha Libre AAA Worldwide son una gran oportunidad para disfrutar el espectáculo de una de las ligas de Lucha Libre Mexicana más excitantes, acrobáticas y coloridas del planeta," afirmó Kosta Jordanov, CEO de FITE. "Trabajamos arduamente para ofrecer a nuestros fans el mejor contenido del Mercado, por lo que nos emociona enormemente trabajar con Lucha Libre AAA Worldwide para presentar a los luchadores más talentosos del momento."

El 15 de septiembre a las 6pm ET, dará inicio el Pay Per View show "AAA Invadiendo NY" desde el Madison Square Garden donde se presentará un cartel con los Luchadores más reconocidos y emblemáticos presentando batallas que prometen hacer historia. Este show no solo será el debut de introducción de AAA para los fans americanos en una escala masiva, sino además se realiza en una fecha de gran importancia cultural e histórica para el pueblo de México.

"La noche del 15 de septiembre es de enorme importancia para todos los mexicanos ya que es la noche de víspera del día de la independencia, además esta fecha en los Estados Unidos, marca el inicio del mes que conmemora a la Cultura Hispana" afirmó Dorian Roldan, Director General de Lucha Libre AAA Worldwide. "Estamos muy entusiasmados por trabajar con FITE y tener la oportunidad de compartir nuestra cultura con su comunidad de fans a través de estos dos shows históricos"

Los vuelos y patadas voladoras continuarán el 13 de octubre a partir de las 9pm ET, con el Segundo Pago por Evento exclusivo, "AAA Invadiendo LA", a celebrarse en El Fórum de Los Ángeles. Los Fans podrán ordenar ambos eventos "AAA Invadiendo NY" y "AAA Invadiendo LA" en FITE, con la opción de obtener las narraciones en español o Inglés. Integrated Sports Media distribuirá Lucha Libre AAA en vivo en los Estados Unidos en cable y PPV satelital a través de iNDEMAND, Vubiquity, DIRECTV y DISH por un precio sugerido minorista de tan solo US$ 29.95.

Acerca de FITE

FITE es la plataforma digital de streaming independiente líder en deportes de contacto que presenta más de 1000 eventos en PPV a-la-carte por año. FITE puede ser accedida a través de las apps gratuitas para iOS y Android mobile devices, Apple TV, Android TV, ROKU y Amazon Fire o bien en www.FITE.tv. FITE transmite en Live Streaming eventos que van desde MMA, Boxeo, Pro Wrestling y deportes de Combate a su comunidad de más de 1.5 millones de usuarios registrados. Para más información visite www.FITE.tv

Acerca de Lucha Libre AAA

Considerada como la compañía, promotora y productora líder en Lucha Libre Mexicana, AAA fue fundada en 1992 por Antonio Peña Herrada. AAA produce eventos internacionales en varios países incluidos México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Japón. Otros logros importantes de la franquicia han sido, la película de dibujos animados "Sin Límite en el Tiempo" y el videojuego "La Lucha Libre Héroes del Ring", especialmente diseñado para público entusiasta de la Lucha Libre. AAA como productora de espectáculos realiza más de 600 eventos al año, generando más de 260 horas de contenido para una audiencia captiva y recurrente, con más de 100M de espectadores y entusiastas que sintonizan los shows de AAA shows en TWITCH, TBS´s Space Channel, TV Azteca, MultimediosTV, Facebook Watch, YouTube y PLUTOTV. Roshfrans, Glaxo, Lala, Unefon, Everlast, son marcas patrocinadoras que respaldan anualmente cada temporada de Lucha Libre AAA. Para más información por favor visite www.luchalibreaaa.com

