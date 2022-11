fitinsur desenvolve plataforma para cotação de seguros online para a Mitsui Sumitomo

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fitinsur, a primeira startup categorizada como 'Insurtech as a Service' da América Latina, está desenvolvendo uma plataforma para venda de seguros online para a Mitsui Sumitomo, a maior seguradora da Ásia e integrante do 8° maior grupo segurador do mundo.

O projeto visa atender uma necessidade operacional da seguradora - que deseja aumentar a sua produtividade, reduzir suas despesas administrativas e alavancar seus negócios - uma vez que os produtos de seguros para linhas comerciais estão avançando no processo de digitalização.

Segundo Denise Oliveira, CEO da fitinsur, a parceria é importante porque demonstra que a plataforma é flexivel o suficiente para atender diversos tipos de abordagem, ou seja, pode ser utilizada para distribuição direta e criação de portais de serviços por todas as personas envolvidas na cadeia de valor do processo de seguros.

"Além disso, ter a Mitsui como cliente é fundamental no sentido de que é uma das maiores seguradoras do mundo e isso acaba fazendo com que a fitinsur se torne cada vez mais presente na cena do mercado segurador, no Brasil e no exterior", acredita.

"Mais do que apenas gerar vendas, queremos oferecer uma experiência ágil de compra aos nossos segurados e parceiros comerciais. Esperamos que esse seja apenas o início de uma longa e frutífera parceria para os dois lados", disse Bruno Porte, diretor de TI, Sinistros e Operações da Mitsui Sumitomo Seguros.

"Nossa expertise permite ajudar qualquer player do mercado que tenha produtos de linhas comercias cada vez mais automatizadas conseguindo trazer não só eficiência operacional, mas também aumento da receita e entregas mais padronizadas com qualidade", completou Denise.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955614/tecnologia.jpg

FONTE fitinsur

SOURCE fitinsur