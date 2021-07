Five Elms cierra un fondo de capital de crecimiento V de 780 millones de dólares

KANSAS CITY, Mo., 22 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Five Elms Capital, una firma de capital privado líder en crecimiento global 100% enfocada en invertir en software B2B de clase mundial, anunció hoy el cierre de Five Elms V con 780 millones de dólares en compromisos de capital.

Five Elms V tendrá como objetivo inversiones de capital entre 5 y 75 millones de dólares. El nuevo fondo recibió un fuerte apoyo de una base global diversa de inversionistas institucionales nuevos y existentes, llevando los activos totales bajo administración de Five Elms a más de 1.500 millones de dólares.

"Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo prolongado de nuestros socios limitados existentes. Nuestro equipo está particularmente entusiasmado con la cantidad de fundadores de las compañías de la cartera de Five Elms que invirtieron personalmente en Five Elms V", dijo Fred Coulson, fundador y socio gerente. "El nuevo fondo nos permitirá continuar apoyando a fundadores de clase mundial en la contratación de talentos asombrosos, escalar la cultura, optimizar las operaciones y buscar fusiones y adquisiciones mientras continúan construyendo plataformas que los usuarios adoran".

La recaudación de fondos culmina un período de tremendo impulso para Five Elms. Los aspectos más destacados del año pasado incluyen:

8 salidas exitosas, generando un valor de salida de 3.800 millones de dólares

10 promociones además de 19 nuevos miembros incorporados al equipo de inversión

Más de 70 contrataciones de líderes sénior en la cartera de Five Elms

Desde el inicio de la empresa en 2006, Five Elms se ha asociado con éxito con 50 empresas de software con operaciones en 16 países. Con el nuevo fondo, Five Elms continuará invirtiendo en empresas de software en etapa de crecimiento con propuestas de valor líderes en la industria y culturas empresariales asombrosas. Con más de 60 profesionales y 780 millones de dólares de capital fresco, la firma cuenta con recursos únicos para continuar invirtiendo y apoyando a los líderes de categoría en una amplia variedad de verticales de software.

Evercore Private Funds Group actuó como agente de colocación global exclusivo para Five Elms V y Foley & Lardner LLP actuó como asesor de formación de fondos.

Acerca de Five Elms

Five Elms Capital es un inversor de crecimiento líder en empresas de software de clase mundial que aman a los usuarios. Five Elms proporciona capital y recursos para ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento y consolidar aún más su papel como líderes de la industria. Five Elms tiene oficinas en América del Norte y Europa e invierte en las mejores plataformas de software a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.fiveelms.com.

