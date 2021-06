Flash info sur les produits de comblement dermique JUVEDERM

* Le 31/07/2019, la Chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), suite à une demande de déchéance introduite par DermaVita, a statué pour un retrait total des droits pour Allergan Holdings France pour sa marque européenne JUVEDERM ULTRA n° 006295638 concernant les produits de classe 10.

En outre, le 14 avril 2021, une décision sur une demande de révocation, remplie par DermaVita et portant le numéro de dossier T019716672, a été rendue par la division d'annulation de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Elle prononce la révocation totale et la radiation du registre de la marque européenne de JUVEDERM FORMA n° 006547053 appartenant à Allergan Holdings France en classe 5 – « produits pharmaceutiques destinés au traitement des rides glabellaires, des rides du visage, des asymétries et des défauts de la peau humaine » et en classe 10 – « implants cutanés, à savoir les solutions de visco-supplémentation pour combler les rides ».

DermaVita est plus que jamais décidée à poursuivre la procédure pour prouver la mauvaise foi d'Allergan dans l'utilisation de la marque JUVEDERM, car la marque JUVEDERM fait l'objet d'USAGE ANTÉRIEUR depuis 1999 pour les produits cosmétiques et d'un enregistrement en classe 5 pour les produits pharmaceutiques par DermaVita. Ceci a déjà été écarté avec le jugement en faveur de DermaVita contre Allergan au Tribunal de Première Instance le 23/06/2011 et confirmé le 29/01/2015 par La Cour Suprême avec une décision finale et irréversible.

DermaVita félicite ses partenaires et ses contracteurs pour cette belle victoire !

Source: www.dermavita.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1526561/Juvederm_box.jpg

Related Links

http://www.dermavita.net



SOURCE DERMAVITA.NET