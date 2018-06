Flavia Pavanelli e Mc Kevinho já estão em clima do Dia dos Namorados; e você?

O romance está no ar e não pára só na sua telinha, mas atrás das câmeras também... É que inspirado na letra da nova canção "Amsterdã", que tem a frase fofa "meu lado bom", a plataforma decidiu lançar mais um desafio bem romântico, e está convidando todo mundo a compartilhar um vídeo com a hashtag #meuladobom.

Celebre o amor você também! Vale tudo para quem está apaixonado; dublagem do sucesso de Kevinho, efeitos especiais e até corações se quiser. Tudo pelo data favorita dos casais que está chegando no dia 12 de junho.

Bom, Dia dos Namorados chegando, e agora você já sabe que tem a trilha sonora perfeita… O que está faltando? Só a maquiagem para arrasar num look perfeito. E em vídeo exclusivo no Vigo Video, a Flávia Pavanelli vai te contar como ficar maravilhosa para encantar o crush. Entre você também no espírito da campanha, poste o resultado da #maquiagempoderosa da conquista ou até um tutorial criativo para as amigas copiarem.

O casal estilo #KeFla, que desde o comecinho de 2018 está fazendo a alegria de quem shipava os dois juntos, escolheram o Vigo Video para comemorar esse amor todo. E você? Está esperando o que?

Sobre o Vigo Video

O Vigo Video é uma plataforma de vídeo curto e original, para as pessoas compartilharem suas histórias e mostrarem seu talento. O Vigo Video capacita os usuários com ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar para ajudar a capturar os momentos vívidos, compartilhar, e se conectar com pessoas da comunidade do Vigo com interesses semelhantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/703878/Kevinho_celebra_Dia_dos_Namorados_no_Vigo_Video.jpg

FONTE Vigo Video

SOURCE Vigo Video